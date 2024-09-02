动点科技获悉，9 月 2 日，无问芯穹（Infinigence AI）宣布完成近 5 亿元 A 轮融资，至此，在成立短短 1 年 4 个月内，无问芯穹累计已完成近 10 亿元融资。无问芯穹本轮融资联合领投方为社保基金中关村自主创新专项基金（君联资本担任管理人）、启明创投和洪泰基金，跟投方包括联想创投、小米、软通高科等战略投资方，国开科创、上海人工智能产业投资基金（临港科创投担任管理人）、徐汇科创投等国资基金，以及顺为资本、达晨财智、德同资本、尚势资本、森若玉坤、申万宏源、正景资本等财务机构。无问芯穹的过往投资方还包括百度、智谱、同歌创投等战略股东，以及红杉中国、砺思资本、徐汇资本、北极光创投、真格基金、惠隆创投、经纬创投、无限基金 SEE Fund、金沙江创投、星连资本、绿洲资本、南山资本、光源资本、七熹投资等众多知名投资机构。

无问芯穹本次融资募集的资金将用于加强技术人才吸纳与技术研发，保持软硬协同、多元异构的技术领先优势；深入推动产品商业化发展，保持Infini-AI异构云平台产品与市场间的紧密嵌合；强化生态合作，激活异构集群算力资源，构建支撑“M种模型”和“N种芯片”的AI算力底座。