日前，据彭博社报道，知情人士称，字节跳动公司正向银行寻求一笔95亿美元的贷款，这将是亚洲(日本除外)规模最大的以美元计价的企业贷款项目。

知情人士表示，花旗集团、高盛和摩根大通担任字节跳动此次最新融资项目的协调人，贷款期限为三年，可延长至最多五年。部分贷款将为现有50亿美元两部分贷款进行再融资。知情人士表示，这笔资金还将用作营运资金用途。2021年，字节跳动贷款50亿美元，分为定期和循环两部分。

字节跳动的新贷款包含超额配售权，这将使得贷款规模能够超过95亿美元。该贷款的初始息差为美元隔夜基准利率加85个基点。

字节跳动的此次贷款规模超出此前预期，这表明该公司正积极利用亚洲贷款市场的有利条件。在交易流量低迷的情况下，亚洲贷款市场流动性充足。根据彭博社编制的数据，今年上半年，剔除双边贷款，亚洲(日本除外)美元贷款额下降44%，至大约455亿美元，创下自2010年以来的最低水平。

目前，字节跳动正寻求从其核心在线广告业务，扩展到电子商务、生成式人工智能等领域。在中国国内，许多大型科技公司已经投入数十亿美元开发大语言模型和类似ChatGPT的聊天机器人，字节跳动是其中之一。在海外，字节跳动旗下TikTok计划在美国取得初步成功后，将其小众直播购物平台推广到更多欧洲市场。

来源：凤凰网科技