9月2日，华为终端发布海报正式官宣华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会将于9月10日举行。今天，华为终端发布一段预热视频，而华为高管余承东、何刚在转发微博时，其小尾巴显示为华为Mate XT 非凡大师，引发了许多人的关注和猜想。

结合官方预热海报以及第三方爆料信息来看，华为这款“Z”形态新品很有可能就是此前曝光的华为三折叠屏手机。另外有眼尖的网友发现华预热视频的结尾出现“华为Mate XT 非凡大师”。这是否意味着，华为Mate XT 非凡大师就是这款华为三折叠屏手机的官方名称呢？从命名方式来看，我个人认为这应该就是华为首款三折叠的名字了。

众所周知，华为旗下产品的命名都是有规则、意义的，比如华为Mate系列定位商务旗舰，旨在给商务人士提供更出色的使用体验；华为Pura系列则是此前P系列的延续，以「源自纯粹，生而独特」为口号，继续强化「先锋时尚」的设计理念。而华为非凡大师系列则是华为目前最顶级的产品系列，是其在2023年秋季全场景新品发布会上推出的全新超高端品牌。

该系列代表极致美学、极致工艺，极致创新，有着无与伦比的设计、强大的性能以及卓越的影像系统，定位于高端奢华市场。还记得华为Mate 60 RS 非凡大师品牌大使刘德华在发布会上说过：“不是天生非凡，而是敢于非凡”。可以说，在很大程度上，非凡大师系列代表着华为的顶级技术实力。

截至目前，华为非凡大师系列仅有一款手机，那就是去年发布的华为Mate60 RS非凡大师，可见华为对该系列的谨慎和重视程度。如今华为Mate XT 非凡大师作为该系列的第二款明星机型，可以预见，其必将加持华为旗下最顶尖的各种黑科技。

此前，有网友曝光了余承东手持华为三折叠屏新机的图片，个人猜测这应该就是即将发布的华为Mate XT 非凡大师。根据曝光图片来看，即使是折叠状态整机仍比较轻薄，并没有因为是三层折叠的设计，而导致机身厚重。从这点可以猜测，华为三折叠屏应该是采用了全新的铰链、屏幕乃至电池技术。毕竟华为能够持续保持行业领先地位，背后靠的就是深厚的技术积累和强大的创新能力。

最近，艾瑞咨询发布了《2024年中国折叠屏手机市场与消费趋势研究报告》，数据显示2024年Q2国内智能手机市场的整体瓶颈期仍在持续，增长复苏不及预期。但如果细分到品类的话，可以发现折叠屏手机品类迎来了高速增长——2024年Q2折叠屏手机出货量为257万部，增速高达38%，增速依旧非常强势。