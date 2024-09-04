之前我们体验了登顶过应用商店免费榜的红果短剧，这回我们继续来试一试榜上有名的同类产品——河马剧场，一探这款产品用起来有何差异。

看剧体验

一开启 App，就看到河马剧场 App 的内容分类十分清晰，很容易找到自己想看的剧。平台上的短剧类型非常丰富，从古装重生到恋爱悬疑，再到逆袭复仇，应有尽有。首页的“剧单”功能可以让你依据热门分类快速找到想看的片。

播放界面中的倍速播放、点赞/收藏/分享功能很常规，但开启播放后会有“领金币倒数”广告遮挡播放页面，体验并不好。

离线下载功能须开通会员才能使用，会员亦可免广告、享受完整片库，会员也有专属内容推荐页面。

看剧途中感觉视频画质清晰度高，播放流畅。你可以将短剧添加到“追剧”以便下次查看；还能在设置里编辑看剧篇好，以便让系统推荐更合你口味的内容。

此外，App 右上角显眼位置有“领金币”广告位，正下方中间栏目也是“福利”，其中都是签到领金币那一卦所谓吸金的广告内容。体验太差。

总结

河马剧场 App 在内容丰富度和观看体验上都展现出了较高水平。但平台上的“领金币”破坏了一定的刷剧体验，或许厂方还是希望你订阅会员（谁不想）。

在用户互动方面，河马剧场还有很大的提升空间，比如可以增加评论弹幕功能，让用户更好地参与到讨论中。