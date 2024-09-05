9 月 5 日下午，在 2024 Inclusion·外滩大会 Web3 分论坛上，蚂蚁数科首席科学家闫莺作出判断，“一个高活跃度的数字资产流通时代即将到来”。随着Web3技术的逐步成熟与普及，物理世界的资产、数据和实物将完成通证化并与数字世界无缝对接，而通证化将使得交易更加高效，加速资产的流通，激发出经济增长的新活力。

闫莺是蚂蚁链的早期技术成员，带领团队在全球获得了超 5000 件区块链授权专利，见证了 Web3 时代的跃迁。她在演讲中表示，自 2018 年开始，Web3 先后经历以“上链交易量”为衡量标准的基础建设阶段，以“链上数据使用量”为主要表现的数据价值阶段，如今 Web3 已经步入全新的“资产融通阶段”，链上资产发行将走向规模化。

“通证化”的典型实践是 RWA（Real World Assets- tokenization），是资产所有权以数字形式（Token）在区块链上进行交易的一种形式。相较于实物资产确权难、交易难的问题，RWA 可以把实物资产拆分为多份“链上”数字资产，借助全球区块链网络的互通性给实物资产带来更多的流动性。

近期，香港金管局在其Ensemble项目沙盒第一阶段公布了一项重要进展，四个代币化主题案例引发市场广泛关注。以新能源充电桩资产为例，上市公司朗新科技在蚂蚁数科和金管局Ensemble项目的支持下，将平台上运营的部分充电桩作为RWA锚定资产，在香港成功获得首笔 RWA跨境融资，该笔融资金额约为1亿元人民币。

闫莺认为，如何验证资产的真实性以及如何对资产流转进行风险控制是资产通证化面临的两大挑战，而这都应当用技术的方式去解决。她说：“极致性能与安全可信是web3技术的永恒追求”，面对规模化链上资产发行，技术一方面要夯实“大规模发行”的基座，另一方面要解决资产“安全可信”的真实性挑战。

基于此，蚂蚁链以区块链为核心构筑起可信数实孪生技术，及大规模区块链开放架构，支持十万级交易TPS性能，秒级交易上链时间以及PB级的数据账本存储与处理能力。此外，蚂蚁链构建了链上链下的全信任闭环，用安全、可验证的基础技术确保信任外延。通过AI辅助的合约审计工具，提供高效,准确,全面的合约安全服务。