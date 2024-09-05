9月5日上午，2024 Inclusion·外滩大会在上海黄浦世博园区开幕。著名未来学家、《连线》杂志创始主编、《5000天后的世界》作者凯文·凯利（Kevin Kelly）在开幕主论坛上的演讲中指出，当人工智能深刻影响经济和文化，必将涌现三大趋势：全球主义、创新加速和AI驱动生成。

凯文·凯利认为，全球主义正在迅速推进，因为我们正在共同构建一个基于技术的“超级有机体”。“我们正将全球的手机、笔记本电脑和所有的数据服务器连接成一个巨大的计算系统。每一台设备就像这个庞大计算机的一个神经元。这台超级计算机在一个前所未有的规模上高速运行。

“我们正在打造一个巨大的、全球性的、如行星般规模的机器，”他认为，尽管人们可能对设备和内容有不同的偏好，但这些差异只是交互方式上的不同，根本上它们都归属于同一个平台。世界上的所有数字技术，包括人工智能，都运行在这个新平台上。

凯文·凯利指出，人工智能时代下的全球主义推进，也正在推动一种新兴的全球文化。他举例称，人们的生活方式和穿着也逐渐趋同：牛仔裤和T恤成了全球的标配，我们都住在钢筋混凝土的房子里，家里有空调、自来水和Wi-Fi。按照马斯洛的需求层次理论，人们的底层需求已经改变并达成一致。

此外，人工智能将实现真正的“实时翻译”，交流不再有延迟，打破了全球的语言障碍，再加上增强现实（VR）技术，这将极大地改变跨国工作和交流的方式，全球化“劳动力” 将第一次出现出现。

第二个趋势是创新的加速。凯文·凯利指出，AI技术加速了创新的步伐，这种加速体现在多个方面，包括新发明和新思想的传播速度越来越快、通过增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术来提高学习效率，甚至AI也通过机器及其他传感器来感知世界等。此外，ChatGPT等人工智能工具，也极大地加快了人们学习的速度。

“如今，我相信许多年轻人通过ChatGPT等人工智能工具学到的东西，已经超越了他们在学校所学，”凯文·凯利认为，当答案变得唾手可得时，真正有价值的反而是提出正确问题的能力，以及掌握正确思维方式的能力。

他说，如果你是年轻人，你在两年后的工作甚至还没有被创造出来。在两年内，你在学校里接受所针对目前工作市场的培训会发生变化。当你毕业之后，你将从事一些在你上学时还不存在的工作。“学会如何学习”将成为未来毕业生的核心技能。

最后，凯文·凯利谈到了AI驱动生成的趋势。他指出，人工智能不仅将帮助我们摆脱机械、枯燥的工作，完成我们无法独立完成的任务，甚至可以生成超乎人类想象的全新事物。

“这正是人工智能带来的真正巨大革命，”凯文·凯利说，人工智能系统正在生成新的事物——它们还不完美，但正在变得越来越好。他强调，人工智能是多样的，它不仅仅是一种，这些智能将填补许多可能的智能领域，我们也将创造出多种不同的人工智能。

他举例称，通过这一年半来使用 ChatGPT和其他大语言模型的经验来看，从人工智能工具中获益最多的人实际上是表现一般或较差的员工。人工智能工具不仅仅是为最聪明的人准备的，它们还能帮助不那么出色的人产生更好地完成工作。