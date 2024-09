大众汽车宣布将从 9 月 6 日开始,为旗下多款汽车集成 OpenAI 的 ChatGPT AI 聊天机器人服务。

大众在 CES 2024 活动期间,宣布会为旗下的汽车集成 ChatGPT 服务,从而成为首个标配 ChatGPT 功能的量产车品牌。

大众在新闻稿中表示,这项新功能以技术伙伴 Cerence 公司的 Cerence Chat Pro 为基础,实现了独特的智能车规级 ChatGPT 应用。

大众表示将于 9 月 6 日,率先向美国大众车主推出集成 ChatGPT 的 Plus Speech 语音助手,首先会在 2025 款 Jetta 和 Jetta GLI 车型以及配备 82 千瓦时电池的 MY24 ID.4 车型上启用,现有和新客户均可访问 AI 聊天功能。

客户可通过大众汽车 Car-Net 中的 Plus Speech with AI 订阅服务获得支持 ChatGPT 的语音辅助功能。

从下周开始,对于目前拥有兼容 MY24 ID.4 车辆且已激活 Plus Speech 订阅的车主,ChatGPT 功能将自动激活。MY25 ID.4 车辆,包括配备 62 千瓦时电池的车辆,将在今年晚些时候集成 ChatGPT。

大多数 2025 机型在进入市场时都将提供带有人工智能的 Plus Speech 功能。ID.4 和 ID.Buzz 将免费提供 3 年的 Plus Speech with AI,而 GTI、Golf R 和 Tiguan 将在购车时提供 1 年的 Plus Speech with AI。

Jetta、Jetta GLI 和 Taos 可选择通过 myVW 移动应用程序购买 Plus Speech with AI 服务,ChatGPT 将于 2026 年纳入 Atlas 和 Atlas Cross Sport 车型。

Cerence Chat Pro 是汽车级 ChatGPT 集成,利用生成式人工智能增强了原有的 Plus Speech 订阅功能。除了控制导航、信息娱乐和气候调节外,大众的 IDA 语音助手还能回答常识性问题,并进行自然、类似人类的对话。

乘客只需说出“Hello IDA”或“Hello Volkswagen”(视车型而定),或按下方向盘上的按钮,即可激活该语音助手。

汽车本地系统无法满足请求时,它会无缝连接到云端,由 Cerence Chat Pro 处理查询,利用包括 ChatGPT 在内的多种资源,为几乎所有可以想象到的查询提供准确、相关的回复。