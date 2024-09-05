9月5日，2024 Inclusion·外滩大会上，支付宝全新发布AI生活管家App“支小宝”，苹果及安卓应用商店均可下载。

基于蚂蚁百灵大模型推出的“支小宝”，是国内首个服务型的AI独立App：连接支付宝生态，“支小宝”可通过对话快速订票、点餐、打车、查询附近吃喝玩乐等，说句话就能办事；“支小宝”还拥有场景感知系统，能根据用户的生活习惯和使用场景，智能推荐专属的服务。

比如针对打工人的通勤场景，就算腾不出手打字，用户也能用一句话唤出地铁码或公交码，还可以轻松找到附近的共享单车；上班路上能按照熟悉的口味，让AI买一杯咖啡或奶茶，到地儿了就能取；下班了懒得打字，可以动动嘴就打车回家，或是搜罗附近推荐的餐馆、电影院等。

针对旅游人群及车主，“支小宝”可根据用户的时间、价格等特定需求，几秒内快速查询机票或火车票；可以根据实时位置，查询最近的充电桩、加油站和停车场，并能整合全网信息智能定制旅游攻略。

在政务、健康等领域，“支小宝”也能提供多项便捷实用的服务。比如说句话就可以充话费、查快递、查上月消费、看医保余额、异地就医备案、给亲友转账或发红包、搜寻电子社保卡等。

基于支付宝丰富的服务生态，用户只需要简单说句话，便可唤起海量的极致服务。此外，用户点击首页左下方的“随身口令”按钮，还能快速找到自己最常用的功能。