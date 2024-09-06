9月6日，全球知名网站排名和竞争性数据分析平台SimilarWeb发布的最新数据显示，8月份知乎直答访问量为167万，较7月访问量的37.5万增长345%，持续保持超高速增长。此前，知乎直答7月增速为全球第五并位居国内产品第一。此外，在新榜出品的全球AI产品8月底周榜中，知乎直答也进入榜单，并较此前在周访问量、周提及量等数据维度上均有较高幅度的提升。

知乎直答是知乎在今年6月底于AI搜索赛道交出的一份答卷，通过“zhida.ai”域名拥有了网页端独立的产品形式，后续在知乎主站网页版顶部提供了入口，与此同时知乎App也增加了直答功能。

诞生伊始，知乎直答即采用多智能体系统，能够满足用户多维度的需求，除了找内容还能找答主，同时对生成结果拥有溯源能力，即搜索结果中的每段每句都可以查到来源，并且可以支持选定来源重新生成内容。过去两个月，知乎直答一直在进行技术和产品更新，旨在通过新技术和优质内容的力量，为用户提供可信多元的解答。

作为一款AI搜索产品，知乎直答最大特点是生长于知乎专业的内容社区中。十多年在问答领域的精心耕耘，知乎拥有了大量的专业答主，积累了海量、高质量的中文语料，这使得答案有效减少了AI幻觉，回答内容更专业、可信。当前，随着知乎直答被更多的用户访问使用，这些内容互动也更大量地同知乎主站内容展开了联动，一个更有创造力与活力的知乎也在逐渐形成中。

2024年下半年以来，基于AI聊天的海外对话搜索引擎Perplexity发展迅速，并且得到了资本的追捧，知乎直答被认为是“中文版 Perplexity”，建立在专业内容社区之上的知乎直答自一开始就拥有特殊的产品优势和竞争壁垒。近期各项海内外AI产品榜单数据则证明了，知乎直答拥有很强的爆发力，正在成为AI搜索赛道的有力竞争者。