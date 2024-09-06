9月6日消息，知名连锁便利店全家FamilyMart宣布近3000家门店将全面接入“支付宝碰一下”，同时，部分门店已上线“碰一下”会员付，用户拿手机碰一下就可支付并享受会员价、同步还能获得会员积分或点标。顶新集团便利餐饮连锁事业整合行销VP游仁宏在2024 Inclusion·外滩大会演讲时表示：“‘碰一下’将带给顾客更为便捷的消费体验，或将成为行业趋势。”

据了解，今年8月初，全家FamilyMart试点铺设了“支付宝碰一下”设备，并于8月底上线“碰一下”会员付能力。数据显示，短时间内试点门店的“碰一下”会员付门店的会员交易订单、会员交易金额、新增会员数等均呈现两位数的成长。其中，会员订单提升了40%。目前，全家还通过“碰一下”品牌联营的数字化能力，联合平台、三得利等快消品牌为会员提供超值优惠，既促进了商品销量、又增加了会员粘性，实现多方共赢。

公开信息显示，中国全家FamilyMart于2004年在上海成立，目前全国门店遍及北京、上海、苏州、广州、深圳、东莞等城市，门店数近3000家。除了全家FamilyMart以外，目前已有包括美宜佳、7-11、罗森、红旗、十足等在内的超50个便利店品牌、数万家商超便利门店已经接入了“支付宝碰一下”。