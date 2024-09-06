看过了 AI 视频生成工具清影的试用体验，今次我们来测试什么产品呢？就是此前上线的号称“首个国产纯自研视频大模型”的 Vidu （https://www.vidu.studio/）。该平台目前开放了文生视频、图生视频两大核心功能，提供 4 秒和 8 秒两种时长选择。

据介绍，Vidu 在构图、叙事和光影等方面，能达到接近电影级效果。那么 Vidu 的表现究竟如何，还请往下看我们的试用体验了。

界面与功能

Vidu 目前提供网页端应用，其操作界面非常简单，功能仅为上传图片生成视频以及文字描述生成视频两大项。整体界面呈深色模式，主页面的左侧为编辑区域，右侧为生成结果&历史记录。

新用户注册可获赠 80 积分用于生成视频（一次消耗 4 积分）。你也可以选择订阅以获取更多积分，以及 8 秒视频生成权限、去水印、优先生成、任务并行以及视频支持商用等权益。

视频风格可选写实、动画；时长可选 4/8 秒（8 秒版本需要订阅），而生成高清版需要再花费 4 积分。生成的视频支持下载与分享链接。Vidu 目前暂未提供作品社区供用户交流。

试用体验

我们首先尝试图片+简单文字描述形式。第一次我们使用网络较火的《师傅你是做什么工作的》梗图，外加描述“画面中的人物从梯子上下来，与一个路人握手”，生成结果如下（高清版）：https://www.vidu.studio/share/2415124584287690/328016。可以看到握手时手部细节动作出现明显错误。

第二次，我们直接以文字描述形式来测试，输入描述文字：恐怖风格，一只直立行走的人形泰迪熊身着黑色晚礼服，头戴黑色礼帽，它的怀里抱着一枝花盆，花盆里有一只盛开的红色玫瑰。泰迪熊朝着镜头走来，天空阴沉，即将打雷闪电下暴雨。（视频链接：https://www.vidu.studio/share/2415135561777105/747915）

结果泰迪熊直接行走高空，难道他才是真正的“天命人”？

第三个案例我们使用的描述文字为：浪漫风格，一对情侣拥抱后牵手。他们身处霓虹灯闹市的十字路口，正在等人行道红灯。他们身旁路过的人似乎没有注意到他们的存在。（视频链接：https://www.vidu.studio/share/2415141016288514/782732）

同样，男士的右手明显出错——手心秒变手背。

最后我们尝试官方提供的随机描述词功能（视频链接：https://www.vidu.studio/share/2415142426369345/804767），可以感觉到官方选定的描述文字生成的视频似乎更“完美”，背后的 AI 或许经过专门调整。真相是否如此不得而知，但作为打样参考一下也未尝不可。

关于生成时间，首次尝试排队大概等待两分钟，生成速度倒是较快。第二、三次尝试用文字生成视频，几乎没有排队时间，直接进入生成阶段。总体速度很快，这一点令人满意。

总结

Vidu 是一款易上手的 AI 视频生成工具，但想要得到满意结果，恐怕你需要查阅并深入学习官方使用指南，给出一段语句严谨、富有影视创造性的描述，才能如愿。

在生成一些较为复杂的场景时，视频的细节处理还有些粗糙。体验时，我们多次遇到人物的手部细节问题，说明 Vidu 还需加强模型训练，并提高 AI 稳定性。

亮点 视频生成时间快

操作简便 不足 视频频现违反现实规律的细节错误

生成内容可能会涉及版权问题

p.s. 下周就是苹果发布会了，我们用 Vidu 生成了两段有关 iPhone 16 的视频，大家可以抢险预览一下！

（视频链接：https://www.vidu.studio/share/2415418507284002/246875）

（视频链接：https://www.vidu.studio/share/2415419670429156/587580）