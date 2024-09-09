十年前，在发布 iPhone 6 之后，蒂姆·库克还有一件事向世界展示。那就是初代 Apple Watch。

今天回看那视频很有趣，因为苹果当时声称将彻底改变智能手表的功能。苹果在 Apple Watch 上引入了数码表冠——一种所谓的输入技术突破，可以让你在“手腕的电脑”上滚动和缩放。它有触觉引擎，当有短信或通知时会悄悄地发出嗡嗡声。另外还记得 Digital Touch 吗？那个略显怪异的功能——用两根手指按下屏幕，就可以向朋友发送你的心跳动画。

还有别忘了 18K 金、售价 126800 元（国行顶配）的 Apple Watch Edition。

快进十年，Apple Watch 的宣传侧重点完全不同了。现在，人们都在分享 Apple Watch 如何拯救他们生命的故事。年复一年，大多数新功能都专注于新颖的方式来填满你的健身圆环。

无论你如何看待 Apple Watch，它现在都是世界上最受欢迎的智能手表，而且多年来一直如此。2020 年，它的销量超过了整个瑞士钟表行业。这是不可否认的成功。但十年后，Apple Watch 下一步会在哪？

第一款 Apple Watch 诞生于健身追踪器的黄金时代。Fitbits 和 Jawbone Up 等设备凭借超长的电池寿命和使用简单性占据了主导地位。智能手表方面则有些糟糕。Pebble 受到电子产品爱好者的喜爱，但该公司从未获得主流青睐。

Google 于 2014 年推出了 Android Wear，但作为一个平台，它受到操作反应滞后、跟踪精度存疑、体积庞大和电池寿命短的诟病。三星的 Tizen 操作系统也面临许多相似问题。第一款 Apple Watch 也是如此。对于大多数人来说，智能手表是一种过于昂贵的设备，无法取代健身追踪器或智能手机。那么，购买智能手表的意义何在？

没人能给出完美答案，包括苹果（这可能正是 Apple Watch 早期营销如此专注于时尚的原因）。直到 2017 年，该公司才开始找到答案。

苹果为 Apple Watch Series 3 加入了 4G 网络。忽然间，Apple Watch 可以不再与手机绑定。你可以在紧急情况下寻求帮助了。安全是一个有说服力的论点，尽管它的性能仍然很差，打电话在短短 30 分钟内就可能会耗尽电量。

2018 年，Series 4 的推出真正改变了整个行业。如今的 Apple Watch 拥有经 FDA 批准的心电图功能，可以检测心房颤动。它可以判断你何时摔倒，并自动为你拨打紧急电话。更重要的是，如果你的心率异常升高或降低，你也会收到警报。你的手机无法做到这一点。突然之间，Apple Watch 不再是一个最多只能帮助分类通知的花哨玩具。它确实可以挽救生命。

Apple Watch 已经推出了很多代。Series 9、Ultra 2、第二代 SE，它们与初代手表有很大不同。但除了 2022 年推出 Ultra 外，自 Series 4 以来，还没有出现过震撼行业的更新。

究其原因并非是缺乏尝试。有传言称，苹果一直在研发高血压和睡眠呼吸暂停检测等功能，以及无创血糖监测。但智能手表存在的理由——它可以拯救生命——也是让它陷入困境的原因。如果人们相信这项技术可以拯救生命，它必须跨过比其他任何消费电子产品更高的监管门槛。

先进的健康功能要求公司在监管许可、准确性和专利之间找到平衡。而这些都需要大量的资源与时间。比如 Apple Watch 在 2021 年年底才获准在国内开放心电图功能。为了获得国内医疗机构的许可，苹果（和迫不及待的用户）足足等了三年。

从本质上讲，Apple Watch 有点像几年前的 iPhone——尽管功能强，但更新幅度不大，让人隐约感觉可能即将有大动作。但是，生成式人工智能为智能手机注入了新的活力，但还没有人想出如何更好地将其融入智能手表。依今年 WWDC 的状况来看，Apple Intelligence 近期也不会出现在苹果手表上。那么，未来十年 Apple Watch 会如何发展呢？

苹果总是有可能推出业界首创的健康功能。就在数天前，彭博社和 9to5Mac 都报道称，拖延已久的睡眠呼吸暂停功能可能会出现在今年的新款上。但没有健康功能，苹果不得不走更传统的路线。更大的屏幕、更长的电池寿命、升级的传感器、更多深入的健身功能、更多与其他苹果设备集成的方式，以与 Garmin、Google 等公司竞争。苹果处境艰难，但就之前心电图功能的案例而言，下一个健康功能依然值得期待。