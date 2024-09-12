2024年戴森设计大奖中国大陆赛区颁奖暨校企合作课程启动仪式今日在上海交通大学设计学院圆满落幕。同日，戴森宣布携手上海交通大学设计学院合作开设工程设计课程，共同探索创新人才培养新模式，为本土科创人才的教育事业注入新活力。

经过长达六个月的层层筛选以及区域总决赛的精彩角逐，2024年戴森设计大奖中国大陆赛区三强团队脱颖而出。他们不约而同地将目光聚焦于医疗健康领域，深刻洞察社会不同群体的实际需求，凭借创新思维与多元技术的巧妙融合带来了富有原创性的解决方案。

2024年戴森设计大奖中国大陆赛区三强团队

荣获冠军的是同济大学郑青云团队作品——VirtX虚拟触觉服装，该发明为视听觉障碍人群量身设计，通过电触觉渲染技术，使他们通过触觉“感受到”声波。华南理工大学李元靖团队作品CO-JUMP软体康复手套荣获亚军，其结合EMG肌电信号传感器和AI视觉辅助技术的康复系统，为因神经损伤导致手部功能障碍的患者提供康复技术，同时还可与康复医院共享患者数据，实现高效且可持续的病患管理。获得季军的是上海交通大学朱兆鹏团队的作品Dysphagia Dynamics咽韵吞咽障碍康复训练平台，由颈部可穿戴硬件与PSD健康管理软件组成，为吞咽障碍患者提供精准评估与家庭康复训练方案，有效应对老龄化社会下，因脑卒中引起的吞咽障碍病例不断增加的问题。

迄今为止，在全球历届戴森设计大奖获奖者中，已有超过60%的项目以不同的形式成功落地，推动社会向美好的未来迈进。活动当天，戴森设计大奖2018年中国大陆赛区冠军ORCA水面清洁机器人、 2022年冠军CareRare罕见病筛查方案、 2023年全球可持续大奖E-COATING环保型降温涂料的项目代表们也来到现场，分享了他们以戴森设计大奖为起点的发明创新之路，并与最新一届戴森设计大奖的参与团队交换创新灵感和发展规划。

目前，戴森已经与上海交通大学设计学院携手开展教育合作项目，即将开设两门面向设计专硕学生的全新课程。上海交通大学设计学院设计系系主任闻晓菁对此次教育合作项目寄予厚望：“培养未来创新人才不仅需要扎实的理论知识，同时也要给予学生们前沿、一线的行业洞察和实践机会。期待这次的合作课程能激发同学们的原创潜能，勇于创新，敢于创造，产出具有社会价值和产业潜力的创新发明。”