据报道，OpenAI正在加速其最新型号模型——“草莓”的发布，以增强ChatGPT服务。“草莓”最初预计将在秋季首次亮相，现在将在未来两周内上市。这款大模型最初名为Q*，现已更名为“草莓”。新的人工智能将大大增强OpenAI现有的系统。今年夏天，OpenAI向美国国家安全官员展示了“草莓”，指出了它在该领域的潜在应用。在内部测试中，“草莓”通过解决《纽约时报》的字谜“连接”展示了它的能力。OpenAI内测的一个人工智能模型（可能是“草莓”），在数学基准测试中得分超过90%。内部文件显示，OpenAI计划使用“草莓”进行自主互联网搜索，使其能够进行全面研究和规划。

据了解，草莓模型将集成到ChatGPT中，但将在平台内独立运行。草莓的初始版本将仅处理文本，而不处理多模态功能。 除了用于解决现有AI无法可靠完成的任务，“草莓”模型还可能用于为OpenAI下一代旗舰大模型GPT-5(代号猎户座)生成预训练数据，解决互联网高质量文本短缺的问题。GPT-5预计将在秋季发布，该模型将在推理能力上有显著提升。 此前，“草莓”项目的前身Q*算法模型曾引发OpenAI宫斗：首席执行官Sam Altman解职又复职之后，首席科学家Ilya Sutskever、超级对齐团队负责人Jan Leike先后出走。