PS5 Pro 的发布并不令人意外，毕竟已经“走漏”太多消息了。令人惊讶的是价格：699.99 美元（港版 5780 港元，预估国行 5299 元），这是索尼有史以来最昂贵的游戏机。让人想起了 PS3 备受争议的定价，这款游戏机在经过通货膨胀调整后，其价格与加上光驱配件的 PS5 Pro 相同，为 779 美元。

PS5 Pro 是一款非常昂贵的 PlayStation 主机，我不禁开始担忧这是对下一代游戏机定价的一次试水。

多年来，游戏主机玩家已经习惯于以比在 PC 游戏领域自己组装的成本低得多的价格购买硬件。没错，你是可以找到与 PS5 或 Xbox Series X 相匹配的硬件，但仍然很难达成游戏机的售价，尤其是在促销打折时。

另一方面，简单的即插即用模式、简化的用户界面和无忧的保修流程，都要比组装或找到一台好的预装 PC，然后处理 Windows 和驱动程序更新来得方便、省心。

不过，主机和 PC 之间的差距似乎越来越模糊。微软和索尼都推动了这一代主机朝着拥有游戏 PC 上那种 CPU、存储空间和 GPU 能力的方向发展。PS5 和 Xbox Series X / S 拥有更强大的游戏 CPU，并能提高现有游戏库的性能，就像 PC 端的 GPU / 显卡升级一样。

PS5 Pro 更清楚地体现了这一趋势。它的全部卖点是为现有和新游戏升级，以达到更好的帧率，同时保持画面质量。当然，你要付出 700 美元的代价。几十年来，这一直是 GPU 的卖点，现在索尼即将测试主机游戏玩家是否愿意像 PC 游戏玩家打造全新设备一样升级硬件。

这次最大的不同在于，索尼希望玩家为升级付费，就像近年来 PC 游戏玩家不得不习惯 GPU 价格飞涨一样。索尼和微软通常都会在世代初期以亏损方式售卖主机，以补贴硬件并扩大新系统的市场。这些初期的硬件损失通常由数字游戏收入与游戏内购来弥补。

今次公布的 PS5 Pro 完全是数字版，不附带光盘驱动器（后续可能有光驱版）。当然，你可以单独购买光驱配件。微软和索尼都在推动游戏机的无光盘未来，下一代主机很可能不会标配光盘驱动器。当然我依然希望两家公司能向消费者提供单独购买光驱配件的权利。

下一代游戏机的价格似乎也会比我们习惯的贵得多。零部件成本没有下降，游戏机市场没有增长，微软 Xbox 首席执行官菲尔·斯宾塞今年早些时候承认，现在补贴硬件很困难，因为零部件价格下降得不够快。

去年，微软的一份文件显示，该公司计划在 2021 年为 Xbox Series X / S 提供高达 15 亿美元的补贴，以分别达到 499 美元和 299 美元的价格目标。该文件显示，“这是我们有史以来最大的硬件补贴”，同时体现了微软游戏部门的盈亏情况。由于 Xbox Series X / S 的销量仍落后于 PS5，微软不太可能再为下一代主机押注高额补贴。

索尼似乎已经到了不再对 PlayStation 游戏机进行大量补贴的地步。拿掉光驱有助于降低 PS5 Slim 和 Pro 型号的成本。PS5 Pro 的定价似乎也是为了从第一天开始盈利，而不是几个月或几年后而考虑的。

索尼花了近一年时间才不再亏本卖售价 3899 元的 PS5，一年后，该公司提高了美国以外地区的 PS5 价格，以弥补通货膨胀和零部件成本。2022 年，PS5 在欧洲的价格上涨了 10%，在日本上涨了 12.5%，在英国上涨了约 6%。自 2020 年推出 PS5 以来，索尼已三次在日本上调了其价格。前不久，索尼也上调了 PS5 在国内的售价。

微软这边厢，该公司对 Xbox Series X 重新设计的计划也被搁置了。微软似乎跳过了中期规格升级，转而推出全数字白色版 Xbox Series X 和 2TB 限量版。这两款产品都没有 PS5 Pro 所包含的改进型 GPU，这给索尼在全球范围内设定 PS5 Pro 定价留下了空间。

“缺乏竞争意味着索尼更容易决定以更高的价格点来保护现有利润，” 游戏行业分析师 Piers Harding-Rolls 表示。“对于大多数潜在 PS5 消费者来说，标准版才是最符合价值的。”

尽管我希望下一代游戏主机售价不会接近 9999 元，但我不禁想到，当下一代硬件问世时，5299 元的定价并不会令人意外。因为我们已经见识过了。也许我们中的大部分人都需要工作更长时间才能买得起一台。我们正在进入游戏机世代的未知领域，索尼 PS5 Pro 的售价，或许是对下一代主机定价的一次试水。

守住你的钱包和光驱，因为游戏机将变得越来越贵。