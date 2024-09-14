作为一款一度风靡全球但又逐渐淡出用户视野的手机游戏，近期，《Flappy Bird》即将回归的传言吸引到了外界不少的关注。不过，有消息表示，这种“回归”可能和大众的预想之间存在着一些“偏差”。

据媒体援引网络安全研究员 Varun Biniwale 的发现表示，Flappy Bird 网站存在着一些隐藏页面——这些页面大量提及 Web 3、微交易以及加密货币 Solana。此外，Biniwale 还发现了一个可玩的《Flappy Bird》版本，其排行榜上满是基于加密货币的用户名，且该可玩版本提到了一个名为 $FLAP 的 token。

目前，《Flappy Bird》的商标拥有方The Flappy Bird Foundation（该组织被描述为“一群充满热情的粉丝团队，致力于与世界分享这款游戏”）并未对此传言置评。

作为背景，《Flappy Bird》曾于 2013 年 5 月 24 日上线，并在 2014 年 2 月突然暴红。然而不久后，该游戏的越南开发者 Dong Nguyen 突然决定将这款游戏从 App Store 和 Google Play Store 下架——原因是他认为该游戏太容易上瘾，并且不喜欢因游戏走红而带来的过度关注。

他曾表示：“我可以称《Flappy Bird》是我的成功，但它也毁了我简单的生活，所以现在我讨厌它。”