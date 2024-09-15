科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.09.09-2024.09.15）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管咖啡文化在东南亚根植已久，近年来，这一领域却也正迎来另一段高光时刻。

根据一份数据指出，去年期间，东南亚咖啡茶饮店铺的销售额预计达到44亿美元，并且到28年，这一数字将呈现出8%的复合年增长率（马来西亚有望以10.3%的增长率成为东南亚增长最快的市场）。

在这样的背景下，不仅仅是我们看到的Kopi Kenangan、Flash Coffee、ZUS Coffee等众多当地品牌的涌现，包括瑞幸、挪瓦咖啡、库迪咖啡在内，一些来自中国市场的连锁咖啡品牌也在不断把目光和期望投向这片相隔并不算太远的区域、试图在这里留下更深的足迹。那么这里，问题可能显而易见，为什么现阶段东南亚的咖啡市场正在变得愈发火热？

在本土相对丰富的咖啡生产资源以及相对较低的劳动力成本之外，有观点认为，以外卖连锁店（更典型的如只有“推车店铺”的Jago）为代表的GAG（Grab and Go，随买随取，随取随走）模式的兴起可能是当下东南亚咖啡市场再度火热的一大重要推力。

观点表示，相比于早前的咖啡馆、咖啡厅等形式的传统咖啡店铺场景，GAG模式的店铺所需要的营业空间会更小——其最低限度下只需满足拥有让咖啡师进行操作的空间即可，而这大大降低了其经营可扩张成本。再加上线上&线下全面覆盖的全渠道模式——并且尤其是在移动端操作和送货上门等“互联网模式”的加持下，伴随着东南亚日益加速的数字化进程，这些均价1到2美元的新兴廉价咖啡品牌得以更加方便地触及到目标用户，并加速其下单转化过程。

体现在具体方面，有这么一组数据似乎很好的印证了这一说法：以马来西亚为例，目前，马来西亚品牌咖啡领域共有超过3300家分店。到28年，这一数字将有望增长至超6100家——考虑到传统咖啡店所需要的经营空间和扩张成本以及受众范围，这6100家中无疑会有大量的GAG模式咖啡店铺。

展望未来，不难预料东南亚咖啡市场将会展现出一片更为广阔的空间。而在这个过程中，在更多咖啡消费者之外，这里也将涌现出更多的“新零售”咖啡场所。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

挪瓦咖啡将进入东南亚市场：NOWWA挪瓦咖啡成立于2019年6月，在上海开设首家门店以来，挪瓦已覆盖超过160座城市，2023年GMV增长近100%，目前正在规划泰国、新加坡等东南亚市场的落地，进一步扩大其全球影响力。

Shopee韩国计划明年实现泰国市场300%销售增长：据外媒报道，Shopee 韩国站计划在明年实现泰国市场 300%的销售增长。Shopee韩国站今年 1 月至 7 月，来自泰国的订单增长约 191%，美容及个人护理品类成为订单量最高的类别。Shopee 表示将支持各类服务，助力韩国卖家在泰国的业务发展。截至目前，泰国约 46%的订单实现本地化配送。

比亚迪 M6 在泰国上市，目前泰国新能源汽车销量已超过 5 万辆：比亚迪 M6 日前在泰国宣布上市，定位纯电动 MPV，共提供两款车型，分别为 82.99 万泰铢（约 17.4 万元人民币）和 92.99 万泰铢（约 19.5 万元人民币）。比亚迪 M6 这款车实际上是基于 e6 打造而来，但通过外观升级、性能提升和配置丰富，重新定位为一款更高级的车型。目前，比亚迪在泰国新能源车销量超过 5 万辆，拥有 117 家销售网点，为更多泰国家庭提供绿色出行方案。

VPCA：计划推进越南私人投资在2035年达到350亿美元：VPCA由来自Do Ventures、AVV、Golden Gate Ventures、Mekong Capital、Monk’s Hill Ventures等风投机构的高管创立，涉及十余家风投机构和40多位相应成员人士。据介绍，该机构旨在促进越南经济增长、创业发展、并提升越南在全球投资领域中的地位。

60%菲律宾人提前在TikTok开始圣诞购物：根据Kantar最新报告，TikTok已经成为菲律宾购物者的重要发现平台。81%的菲律宾TikTok用户在节日期间依赖该平台探索新品牌和产品。调查显示，早在9月，60%的菲律宾人已经在TikTok上开始筹备圣诞购物。用户被细分为平价、灵感、轻松及有目的四大购物群体，各群体展现出不同消费偏好。尤其值得注意的是，TikTok用户今年增加假期支出的可能性高出1.9倍，特别是在美容和个人护理领域。随着2024年购物季的到来，品牌有望与TikTok多元用户群体进行深度互动，预计这一购物热潮将跨越圣诞节，延续至新年假期之后。

投融资

电动汽车充电服务商Charge+完成800万美元融资：Charge+成立于2018年，旗下运营有超2000个电动汽车充电站，覆盖公共住房、公寓、购物中心、商业建筑和工业设施等区域。而在新加坡市场之外，据介绍，Charge+也已在东南亚多个市场地区开展了充电业务。

咖啡连锁品牌ZUS Coffee获得2.5亿林吉特投资：ZUS Coffee成立于2019年，并于当年在吉隆坡开设了自身的首家门店。作为该品牌的特点之一，ZUS Coffee表示，致力于为顾客“提供价格实惠的高品质咖啡”——具体而言，其美式和拿铁产品的起售价分别为1.47美元和2.33美元（约合10.5及16.6元）。

Finture旗下信用支付平台YUP获得3000万美元融资：Finture成立于2021年，在东南亚运营数字银行和信用支付业务。其主打产品YUP主要面向印尼工薪阶层服务。据介绍，作为印尼唯一一家与VISA签署战略合作协议的科技公司，YUP已获得印尼最高级别的支付牌照（E-Money）、借贷牌照以及金融科技创新牌照。同时，公司也正计划获取印尼银行牌照。