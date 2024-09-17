宁德时代正式发布为新能源客车量身定制的解决方案——天行（B）－客车版电池，将新能源客车电池的全生命周期延长至15年150万公里，同时实现了175Wh/kg的客车行业动力电池最高能量密度，为大规模的新能源城市公交车及动力电池更新提供了技术保障。

此次推出的宁德时代天行（B）－客车版拥有“天花板”级的性能参数：15年150万公里超长寿命、175Wh/kg的客车行业最高能量密度。

这背后是宁德时代天行（B）－客车版电池的多层级、多维度的创新技术设计。据介绍，这款电池宏观上提升堆积密度，最大限度利用空间，微观上提升锂离子活化率和能量传导效率，解决了客车动力电池长寿命与长续航的双重难题。

同时，高能量密度低锂耗石墨、高稳态界面电解液的独家添加剂分子设计、精准成膜技术相辅相成，有效提升了电芯寿命；U型密封方案、零拔模角上盖设计，创新应用集成式热管理箱体，实现了超级结构强度的同时，比上一代提升了22%的体积能量密度，堪称能量压缩大师。

宁德时代天行（B）－客车版电池还在电池管理系统层面做了更为创新的设计，引入了24小时智能化安全监控系统，通过集成先进的传感器、大数据分析及人工智能算法，实现对电池健康状况的持续监控与潜在风险的预警排查。无论车辆运行与否，宁德时代的安全守护都时刻在线。

目前，宁德时代天行（B）－客车版电池已经和13家客户合作，将在80款车型上进行开发。