法国汽车制造商雷诺最近推出了一款 1971 年推出的经典车型 R17 的全电动复刻版。这款独特的雷诺电动车是与法国设计师 Ora Ïto 合作设计的，完美融合了经典与未来技术。

自 2021 年以来，雷诺开发了多个独特的创意项目，与设计领域的杰出人才合作，展示概念车的练习，这些概念车秉承了该汽车制造商 125 年的传统，并在汽车文化中留下了印记。

雷诺的最新项目是经典 R17 轿跑车的精致电动版本，在法国设计师 Ora Ïto 的帮助下，为现代世界进行了重新设计。

雷诺 R17 的 EV 版本加宽了 17 厘米，车尾似乎略短，以达到更好的空气动力学效果。它还重新设计了机翼和车轮，使其外观更具现代感，但仍保留了复古风。

原来的两个前照灯被改造成四个较窄的圆角矩形模块，尾灯现在变成了一条长条。在引擎盖下，雷诺和 Ïto 用燃油喷射取代了原来的 R17 的前轮驱动和纵向发动机，换成了功率为 270 马力的后 EV 动力系统。

雷诺 EV 概念车的内饰设计保留了原版 R17 的舒适性，同时改进了某些部件以适应全电动时代。座椅根据原有的“花瓣”结构进行了重新设计，并采用了新的内饰，仪表板现在配备了中央屏幕以及方向盘后面的四个小型几何屏幕，灵感来自原版车型的表盘。