SpaceX首席执行官埃隆·马斯克周二在社交平台上发贴称，该公司将起诉美国联邦航空管理局（FAA）“监管越权”。此前，FAA宣布将对SpaceX处以63.3万美元的罚款，因为该公司据称在去年两次发射过程中未能遵守各种许可和安全相关规定。

FAA表示，SpaceX在2023年7月的EchoStar XXIV木星任务中使用了一个“未经批准的火箭推进剂场”。此前一个月，SpaceX在佛罗里达州卡纳维拉尔角空间站发射火箭时，修改了通信计划，并使用了一个未经批准的新发射控制室。

根据一份“拟议民事处罚通知”，FAA在2023年6月16日，即发射前两天明确通知SpaceX，该机构“不会对SpaceX的许可证进行修改”。但SpaceX还是继续进行发射。

去年，美国联邦航空管理局表示，SpaceX将因未能在2022年猎鹰9号发射前提交所需数据而被罚款17.5万美元。到去年10月，SpaceX已经全额支付了这笔罚款。

今年8月，FAA不得不取消了一项已获批准的SpaceX星际飞船超重型环境审查，因为马斯克的公司没有披露其已成为德克萨斯州和联邦环境当局的多项执法行动的目标。美国联邦环保局和德克萨斯州环境质量委员会发现，SpaceX多次违反《清洁水法》，未能获得其位于德克萨斯州博卡奇卡的Starbase设施排放工业废水的适当许可。

来源：新浪财经