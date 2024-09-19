美国广播公司17日报道称，美国科技企业Meta当日宣布，将对旗下的社交媒体平台Instagram（下文称Ins）设置“青少年账户”，内含多项使用限制。这是Meta公司迄今为止在青少年安全问题方面采取的“最重大举措”。

据报道，Meta的“青少年账户”服务旨在将18岁及以下的青少年全部纳入。注册Ins的青少年默认进入“最严格的隐私设置”，将被账户限制获取敏感内容，其收取消息和评论中的“攻击性词汇或短语”都将被屏蔽，成年人也将不能向没有关注他们的青少年发送消息。此外，该账户的“睡眠模式”还将使平台在晚上10时到早上7时收取的通知保持静音，并进行自动回复。

家长介入则是“青少年账户”的最显著特征。账户需要父母设置监管内容，监护人和拥有账户的青少年都要加入。家长将能够看到青少年向谁发送了消息，但无法阅读具体对话内容。他们还能看到账户显示的青少年感兴趣主题的内容，并且能进一步设置青少年访问该应用的时间。Meta产品负责人格莱特表示，该做法“实际上是让父母掌控一切”。

报道称，为了防止青少年突破该账户的使用限制，Meta公司还采取了多种预防措施。格莱特表示：“如果您有一个账户，然后尝试在同一部手机上创建另外一个新账户，我们会（对用户）进行年龄验证，（通过）提供身份证或自拍视频来证明年龄。”格莱特宣布，Meta还将使用一项“业内首创”的“年龄预测工具”，计划于2025年年初在美国进行测试。该工具旨在帮助Ins预测用户的年龄在18岁以上还是以下，它将仔细检查用户的行为模式，例如账户创建时间、互动内容以及用户的写作方式等。格莱特没有透露该技术的更多细节，称“公司希望防止青少年弄清楚如何规避其检测工具”。

对于Meta宣布推出“青少年账户”服务，有人表示欢迎，但也有人表达了担忧或反对。美国社会心理学家海特发文称，他对Meta的“青少年账户”服务持“谨慎乐观态度”，表示“这只是改革（社交媒体）生态系统的第一步。这个系统迫切需要一种更简单、更强大的方法来识别未成年人，特别是13岁以下的孩子。”一家主张“科技企业需加强完整性”的美国非营利组织表示，Meta公司的商业模式建立在“让用户上瘾并挖掘他们的数据以牟取利益”的基础之上，该公司出台的任何青少年控制措施都无法从根本上改变现状。

来源：环球网