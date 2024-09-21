雷诺继续走怀旧路线，在 IAA 交通展上展示了全电动 Estafette 货车研究。在汉诺威贸易展览会上，还可以见到采用氢动力驱动的新款雷诺 Master。

首先是 Estafette 概念车：这款电动概念车旨在唤起人们对雷诺 1959 年推出的同名货车的回忆。两者之间有一些视觉上的相似之处，但并不明显。2024 年的车型过于精简。有一点是肯定的：雷诺仍然忠于其复古路线（包括电动 R5 和 R4），并采用鲜艳的色彩。虽然 Estafette 概念车实际上是灰色的，但它的车顶是柠檬黄色的。

雷诺希望在两年内将概念车变成量产车型，也就是在 2026 年上市。目前关于该技术的细节几乎无人知晓。这款电动货车的基础是雷诺、沃尔沃集团和物流公司 CMA CGM 共同创立的合资公司 Flexis的新 FlexEVan平台。该车型还将成为雷诺首款“软件定义汽车”，即它将利用新的电子 SDV 架构通过云连接实现新服务，包括提高运行效率和成本。雷诺预计这将“降低约 30% 的使用成本”。

Estafette 概念车的尺寸为 4.87 x 1.92 x 2.59 米，因此占地面积与 Kangoo L2（4.91 x 1.86 米）大致相同，尽管后者明显更低（1.85 米）。或者反过来：E-Estafette 高度极高，超过两米半。据雷诺称，转弯半径刚好超过十米。

据制造商称，该车的总装载量大致相当于雷诺 Trafic L1H2。其容量约为 7.1 立方米。该车型还配有两个“单手即可打开”的滑动侧门，并且车尾没有后挡板，而是配有卷帘，“卷帘可向上滚动以充分利用货车的满载高度”，这家法国公司解释道。这意味着后挡板无需在车尾留出空间即可打开。

雷诺设计了这款车的外观，让“厢式货车不再是千篇一律的造型，而是可爱而富有表现力”，首席设计师桑迪普·班布拉 (Sandeep Bhambra) 说道。它遵循了雷诺“人性化”的理念，这一理念从电动版雷诺 5 开始就已引入。其他特色包括环绕 A 柱的挡风玻璃和带有单座的亮黄色驾驶舱。

雷诺还在汉诺威贸易博览会上首次展示了采用氢动力驱动的新款 Master。原型车由 Hyvia 基于新款Master开发。该公司也是雷诺集团与燃料电池专家 Plug Power 的合资企业。从 2025 年开始，新一代氢动力货车将与其他驱动类型一起在 Batilly 工厂完全按照常规生产流程生产。据 Hyvia 称，这将增加单位数量。Hyvia 将在弗林斯生产燃料电池系统。

雷诺尚未提供有关 H2-Master 的任何技术数据。唯一提到的是全天候条件下的 WLTP 续航里程为 700 公里，加油时间为 5 分钟。此外，据说整个氢架构在设计阶段已完全集成到车辆平台中，据制造商称，这意味着货物空间和有效载荷都得到了保留。