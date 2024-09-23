自今年初华为注册成立深圳引望智能技术有限公司以来，业界围绕引望的各种猜测热度始终居高不下。近期阿维塔和赛力斯先后入股，后者更是以115亿元的价格购买引望10%的股权。据此，市场也得出引望估值为1150亿元左右，更让引望成为舆论关注焦点。日前，华为轮值董事长徐直军接受记者采访，首次公开回应了引望之问。

“引望取自于一首诗——北宋政治家寇准的词，‘高楼聊引望，杳杳一川平’，寓意是希望给我们国家的汽车产业带来希望，也是希望未来通过自身的努力，支持我们国家实现汽车产业崛起的梦想。”徐直军开门见山，“当然，能不能做到，要靠引望未来的努力，至少我们有这个想法和目标，一步一步在朝这个目标迈进。”

从车BU到引望，华为并不是完全按照规划一步到位的，而是在市场一步步探索中，逐步明确了优势能力和业务边界。徐直军透露，其实华为最早在汽车方面有所涉猎是2012年成立的车联网实验室，研究三电。那时电动化是大趋势，但在与车企的接触过程中了解到，大部分车企能够实现电动化的研发和转型，不需要过多依赖外部供应商，于是华为逐渐转向智能化的研发。现在更清晰地聚焦到三个智能：即智能驾驶、智能座舱、智能车控，而这恰恰也是华为有优势的技术、能力，又能体现市场价值的领域。

对于谁将成为下一个入股车企，北汽蓝谷、江淮汽车、一汽和东风等都是猜测对象。“目前引望还处在第一阶段，开始以独立公司的形式在运作，也引入了包括阿维塔和赛力斯在内的首批两家车企的投资。今年底希望把第一步做完，把所有资产、人员装载到引望。第二批车企什么时候进来，还没有明确计划。但我们与所有的车企都在接触。”但徐直军强调，“车企要参与进来，就不能只是财务投资，而不买产品和解决方案。引望希望与合作伙伴建立起稳固的战略合作关系，这是实现风险共担、利益分享的基础，也是构建电动化、智能化开放化平台的前提。”

“引望正在重构整车厂和部件供应商的合作关系，也在重构了商业模式，由原来的简单买卖关系变成一个价值分享的关系。”徐直军认为，这种关系的变化，主要体现为两方面，一方面，产品链和价值链在企业创新中得到延展和提升；另一方面，引望作为一个股权多元化的独立公司，与整车厂深度绑定为共担利益与风险的共同体。

目前，华为车BU已拥有7000多人的研发团队，在研发上累计投入了400多亿元，且已有多款战略合作车型上市。

来源：经济日报