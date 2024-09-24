9月24日，“AI视觉+工业机器人智能控制”智造解决方案商微亿智造联合深度战略合作伙伴捷勃特，在第24届中国国际工业博览会上推出了具身智能工业机器人——创TRON。通过柔性装配和智控传球两大示范场景，展现了具身智能工业机器人高速视觉追踪、轨迹自动生成、精准实时控制等技能，以期适配更广泛工业柔性智造场景。

在现场，无需示教和编程，“创TRON”可通过图像、视频对用户的动作及装配体进行精确捕捉识别，结合工业垂类大模型进行流程拆解和装配学习。同时凭借无序抓取1mm、双臂装配2mm的精度及联合捷勃特深入到机械臂的驱动与控制层实现几近于0的控制延时，完美复现同款积木的装配，随即通过云端实时同步到远程生产线进行量产执行，还可实现分钟级柔性切线，匹配未来工业生产场景需求。目前“创TRON”已经完成具有广泛市场需求的质检及装配的模型覆盖，正在进行更多工艺的模型学习，未来还会进一步拓展其他相关机器人应用，逐步解放并升级工厂中的人类生产力。

“创TRON”还展示了智控传球的全过程，这个过程集成了微亿智造多项自主研发具身智能技术：包括5毫秒内完成高速视觉追踪，毫秒级机械臂精准运控响应以及精准智能抓取和控制技术实现夹爪的毫秒级开合和抓取状态的自适应，并把整个系统通信延迟控制在4毫秒内从而实现整个复杂系统的稳定协同。从球体腾空而起到夹爪精准捕获短短几秒钟时间，“创TRON”展现了工业场景中所需的动态捕捉、复杂轨迹动态预测与规划及高速运控的非凡技能，为高效协同完成工厂抓取等复杂任务提供更多可能。

微亿智造董事长兼CEO张志琦表示：“传统工业机器人受限于执行固定且单一重复的动作，缺乏柔性切线和对复杂环境的适应性，难以在复杂多变的生产需求下实现大规模普及应用。而‘创TRON’，作为工业机器人控制算法与人工智能算法深度融合的智能体，集感知、驱动、控制、算法、云服务等技术于一体，超越传统依靠编程执行任务的局限，可通过实时感知和适应环境，自主分解任务、学习优化并做出决策，高效自主完成任务。相比于传统工业机器人，其自适应、自学习、免编程示教等优势特征，可灵活应对如智能质检、柔性打磨、自适应抓取、柔性装配及智能化焊接等各类工业现场的复杂工作，并能在多个工业场景间实现柔性切换，极大提升生产效率，实现资源的最优配置。”