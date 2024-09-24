南京发布官微称，南京目前正在构建的市级云控平台，不仅将助力自动驾驶，同时通过技术创新将让普通车辆共享“车路云一体化”的便利。

围绕“三年行动计划”明确提出的“到2026年，完成3700个路口智能化改造，交通信号机联网率超97%，打造500个全息感知路口，建设统一架构的城市级云控平台”目标，南京将于2024年底初步建成市级云控平台。届时，这朵“云”将实现各类交通信号数据的接入，具备向车辆提供融合感知、协同决策规划的能力，并可重点推动智能网联与交通产业深度融合。截至目前，已初步形成南京市智能化道路基础设施建设方案，正在推进市级云控基础平台建设，逐步形成“跨江融合”“站城融合”2个独具特色的应用环境打造方案。

南京市交通集团相关负责人表示，预计至2024年底，云控平台将初步成型并整合现有感知数据；至2026年，将逐步把四个核心示范区及全市其他区域接入平台，实现道路测试与示范应用全面开放。届时，不仅是L2（部分自动驾驶，基本操作由车辆完成，驾驶员需监控车辆，随时接管车辆）及以上级别自动驾驶车辆，普通汽车也能享受“车路云”一体化信息红利。这一新技术的应用，既能促进交通治理与效能提升，也将让每位交通参与者更好体验智能网联技术的实用与便捷。