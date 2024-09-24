根据 Omdia 的《智能手机机型市场跟踪报告–24年第二季度》，iPhone 15 ProMax是24年上半年全球出货量最大的智能手机，总出货量达 2180 万部。这是继 iPhone14 ProMax成为2023年最畅销手机之后，iPhone ProMax系列连续第二年蝉联冠军。

到目前为止，标准版 iPhone15 的出货量仅次于15ProMax，位居 2024 年最受欢迎手机的第二位，达到 1780 万部，而 iPhone15Pro 则以 1690 万部位居第四。不过，iPhone15Plus 是该系列中受欢迎度较低的机型，仅有 370 万部，排在全球第 28 位。

随着最新款 iPhone于9月20日上市，预计这一趋势将继续下去，iPhone16 ProMax 很可能成为最受欢迎的机型。尽管标准版16和16Plus与前代机型相比有了重大升级，但这一趋势仍将继续。这两款机型都将采用最新的A18芯片组–完全跳过之前使用的A16芯片组A17–使它们能够为即将推出的 “Apple Intelligence ”人工智能功能提供动力。

排名第三的手机是三星 GalaxyA15，24 年上半年的出货量为 1730 万部。这款 4G 手机售价为 129 美元，是迄今为止最受欢迎的低端智能手机，与 2023 年上半年出货量为 1240 万部的三星 GalaxyA14 相比有所增长。前面提到的高通胀促使一些中端手机买家转向超低端和低端市场（150 美元以下），从而促进了 A15 的需求。与此同时，这款手机的 5G 版本–售价 199 美元的三星 GalaxyA15 5G 以 1220 万部的销量位居第七。

Omdia 预测，虽然2024年上半年出货量大幅增长，但2024年下半年将出现下滑。

Omdia 高级研究经理 Jusy Hong 说：“一年多来，低端智能手机出货量一直在增长，但随着大流行病所压抑的需求得到满足，以及经济不确定性的持续存在，预计这一增长速度将放缓。此外，151-600 美元的中端市场也没有增长势头。回收（翻新和二手）设备的兴起限制了新需求的增长。智能手机更换周期的延长和先进市场对智能手机需求的停滞进一步影响了中端市场。然而，由于稳定的更换周期和新兴市场的新需求，高端市场（600 美元以上）预计将有所增长。在 iPhone 和其他高端设备中引入设备生成人工智能（on-device generative AI），也将刺激换机需求。不过，仅凭这一点还不足以推动整体出货量的高速增长。”