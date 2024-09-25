今日，星纪魅族正式公布全新产品系列品牌“Star”，带来了StarV 智能眼镜和 STARAUTO 智能汽车这两个Star品牌下的不同业务模块，推出了AR 智能眼镜 StarV View、StarV Air2、智能指环 StarV Ring2 以及星纪魅族与领克联合打造的 Z10 STARBUFF 电竞定制版车型等多款新品。随着这一全新产品系列品牌的推出，星纪魅族将形成 Star 和魅族两大产品系列品牌并行，以及智能手机、智能眼镜和智能汽车三个产品品类共同发展的生态布局。

其中，StarV View 是采用 Birdbath 技术路线的 AR 智能眼镜，其从视觉呈像上解决了 Birdbath 方案眼镜的行业痛点：屏幕虚化以及动眼模糊。且为满足用户在嘈杂环境下的办公需求，StarV View 依托双麦克风和自研回声消除算法，增加了通话降噪功能。

同时，StarV View不仅能与领克 Z10 进行连接，让小屏秒变大屏，还能与极氪汽车、吉利汽车品牌下的多款车型进行联动，只要车机支持 DP OUT 协议输出，就能在车内投屏。StarV View 同样也可以作为无人机监视屏、手机、PC 端、游戏掌机的第二屏幕使用，其支持120Hz 的刷新率和 700 nits 的峰值亮度。

而StarV Air2 是一款采用光波导显示方案的 AI+AR 智能眼镜。StarV Air2 整机重量仅 44g，采用纳米粒子精准喷涂技术，有两种颜色可选：光影棕和沙丘黄。

其共采用四种交互模式，语音 AI 交互，手机 APP 触控板交互，StarV Ring2 智能指环操控交互以及电源键、滚轮物理按键交互。其中，滚轮按键可以前后滚动选择，也可按下确定，减少了误操作。

StarV Ring2 智能指环搭载高血糖风险监测功能，通过硬件光电传感技术，将采集到的光谱数据和健康大数据做比对，从而得到血糖变化趋势数值。与此同时，StarV Ring2 还支持血氧监测、睡眠分析、压力监测、体温波动监测、健康管理、运动监测等健康功能。具备 5ATM IP68 级防水性能，能够充分满足用户全天候多场景的佩戴使用需求。

在跨端互联能力方面，StarV Ring2 智能触控交互实现多端设备操控互联，用户可轻松使用指环控制 StarV Air2 眼镜与手机，实现一键拍照、滑动切换手机画面轻松刷短视频等功能。

星纪魅族与领克基于Z10联合打造的电竞定制版Z10 STARBUFF也于今日正式推出。需要说明的是，STARBUFF在领克Z10标准版车型上叠加了全球首款 Flyme Auto 高能电竞娱乐座舱，能进行 3A 单机游戏和 PC 端游。Flyme Auto智能车机还适配了windows系统，匹配中国游戏生态和玩家需求。