9月25日，时空智能科技供应商千寻位置发布首款国民级北斗卫星通信终端“北斗信使·灵犀版”。北斗信使是集成了千寻位置领先的时空智能全链路技术的系统级产品。从底层的卫星定位与卫星通信芯片，到卫星高精度定位服务，到卫星通信服务平台，全部由千寻位置自主研发。

根据官方信息，北斗信使的“身材”不及一般手机三分之一的大小，却独立集成了中国北斗卫星导航系统的全能力：在无网区也能实现最快5秒精准定位、并与外界双向通信。其中，卫星通信是北斗系统区别于其他三大全球卫星导航系统（GPS、伽利略、格洛纳斯）所独有的能力。

目前，我国60％以上的偏远地区没有地面移动通信网络覆盖，比如非景区管理区、海拔400以上的山野、沙漠中间地带、深山丛林、边疆无人地区等，导致无法快速定位甚至定位失败，也无法向外界发出求救。

而北斗信使具有双向北斗卫星消息通信、精准定位等功能。用户通过蓝牙将其与手机等智能设备进行连接，并通过“千寻信使”App，在无移动通信网络的环境下，上传位置信息，实现一键SOS求救、一键报平安以及自定义北斗卫星消息的发送和接收。

据动点科技了解，北斗信使适配Android 10、iOS 13及以上操作系统的手机，让用户无需更换具备北斗卫星通信功能的手机，就能实现卫星通信。此外，当遇到手机没电、摔坏时，用户都可以单独使用北斗信使一键报平安或一键SOS。

在发送消息的使用设计上，北斗信使无需对准卫星的方向和对角度，即连即发。在树荫下、三面环山等极端场景都能顺利发送和接收，成功率达到95%以上。北斗信使采用工业级元器件，支持零下20度、IP67等级防水、1.2米防跌落，工作时长7×24小时，待机时长20×24小时，适合户外探险等极端场景使用。

另外，北斗信使内置3年免费北斗卫星通信服务，用户无需额外办卡，即可发送和接收1500条信息。