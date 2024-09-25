动点出海获悉，新加坡网络安全公司Blackpanda宣布，已于近期筹集到了一笔670万美元的资金。加上这笔资金后，Blackpanda的A轮融资规模达到了2170万美元。

本次资金由Singtel Innov8、Gaw Capital Partners、WI Harper Group提供。根据声明，Blackpanda将会用新资金加速自身在亚洲地区的扩张、增强其“IR-1”网络安全解决方案及网络应急能力。

Blackpanda由Gene Yu、Matt Pecot和Kevin McCaffrey于2015年联合创立，主要致力于通过其SaaS平台向客户提供数字取证和事件响应方面的网络安全服务。

据介绍，Blackpanda的三位联合创始人都曾在美国陆军特种部队中有过服役，并且公司也主要由来自世界各地的军事特种部队、情报人员、法医、有执法背景的安全专家组成。值得一提的是，该公司也自称是这些地区中的首家此类型的网络安全公司。

在市场表现方面，据了解，仅今年前两个季度期间，Blackpanda在香港地区的业务就实现了140%的同比增幅。

展望未来，根据IDC此前发布的一份数据指出，2021 年期间，东南亚组织在网络安全（包含服务、软件和设备）方面的支出达到了32亿美元。到2026年，该数字预计将以 13.6%的五年复合年增长率继续增长——届时，将达到61亿美元规模。