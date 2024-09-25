游戏机光驱时代可能真的要终结了。索尼终于发布了售价 699.99 美元（港版 5780 港元）的 PS5 Pro，虽然它看起来是一台令人印象深刻的机器，但它是第一款需要你额外购买蓝光光驱才能玩实体游戏的 PlayStation 游戏机。

索尼之前通过无光驱的轻薄版 PS5 向这个方向迈进了一步。但对于 PS5 Pro，你必须购买单独的 PS5 光驱（国行价格 759 元），才能玩你已经拥有的游戏碟。

微软也在关注 Xbox 的无光驱未来。价格更亲民的 Xbox Series S 为纯数字版主机，而无光驱的白色款 Series X 将于今年晚些时候推出。去年的 Xbox 大泄漏环节还为我们揭露了圆柱形的“全数字” Xbox Series X 新设计。尽管这款产品尚未正式发布，但这表明微软正在考虑无光盘时代。

索尼和微软似乎正在试水 PlayStation 6 和下一代 Xbox 的全数字化——或者至少单独提供光盘驱动器。这件事就类似苹果再次取消光驱一样。

但不仅仅是设备制造商，零售商也早就开始接纳数字未来。想想你现在还会看 DVD / 蓝光（当然，爱好者肯定还会继续看实体碟片）吗？

从某种程度上来说，数字版产品的确更方便。购买很方便，你不用在去商店排队结账；使用很方便，打开设备一点就能运行，切换游戏而不必更换光盘，甚至还能预先下载到本地；收纳也方便，没有了光碟，家里就多出了一些储物空间，而且搬家的时候也更轻松。

但数字版内容还是存在一个致命缺陷。如果索尼封禁了你的 PlayStation 帐户并阻止你访问内容库，那么能够从光盘运行游戏就很重要。或者当开发商下架游戏时，拥有光盘也很重要。这些都是真实发生的事情，也是“数字所有权”令所有人担忧的原因。

我们还需等待几年，直到下一世代游戏机问世，才能看到索尼和微软愿意在无光盘的道路上走多远。至于 Xbox 方面，微软游戏首席执行官菲尔·斯宾塞最近表示，该公司的战略“并不取决于人们转向全数字化”，并且“摆脱实体”对他们来说“不是战略性的事情”。另一方面，斯宾塞指出，其“大多数”客户都是以数字方式购买游戏，因此这可能只是时间问题。

就目前来说，如果你想购买性能最好的 PlayStation，并希望能运行游戏碟，那么就准备好钱包吧。