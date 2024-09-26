Meta 推出了全新的 Orion 增强现实（AR）眼镜，其外观有点像是超人克拉克·肯特（Clark Kent）风格的黑色镜框，看起来毫不起眼，但代表扎克伯格对未来后智能手机时代数十亿美元的赌注。

Meta 介绍称这款 Orion 增强现实（AR）眼镜研发历时 5 年时间，重量很轻，非常适合室内外使用。

与虚拟现实（VR）头显不同，AR 眼镜是对现实世界的增强，而不是将其隔绝在外，它提供的数字体验不受智能手机或头显显示屏的限制。

Meta 表示：“Orion 以迄今为止最小的 AR 眼镜形式拥有最大的视野。从多任务窗口和大屏幕娱乐到真人大小的全息图像–所有数字内容都能与您所看到的物理世界无缝融合。”

硬件

Orion 硬件分为 3 个部分，眼镜本体、用于控制眼镜的 “神经腕带” 和类似手机大电池组的无线计算球。

眼镜不需要手机或笔记本电脑就能工作，但如果眼镜与计算球之间的距离超过 12 英尺，眼镜就无法工作。

Orion 拥有 70 度的视野，镜框内嵌的 7 个摄像头用于将虚拟物体固定在现实空间中，辅助眼部和手部追踪，并让 Meta 的人工智能助手了解你在看什么。

材质

Orion 的屏幕由 Meta 定制设计，眼镜框内装有微型 LED 投影仪，可通过镜片上的波导将图形投射到你的眼前。

镜片并非塑料或玻璃，而是采用碳化硅，这种材料耐用、重量轻、折射率超高，并让从投影仪射入的光线能提供更大视野。

镜框由镁制成，镁比铝轻，用于均匀散热。

重量

这款眼镜的重量为 98 克，比普通眼镜重得多，但也比 Meta Quest 或苹果 Vision Pro 等混合现实头显轻得多。

应用生态

Orion 采用了雷朋 Meta 智能眼镜中已有的人工智能生成功能，并在所看内容的基础上添加了视觉元素。

Orion 包含内置的情境人工智能，能够“感知和理解”佩戴者周围的世界，从而“预测并主动满足”佩戴者的需求。

Orion 并非以消费者为中心的产品，但也不仅仅是一个研究原型。Meta 将向其员工和 “特定外部受众” 提供 Orion 的访问权限，以便利用这些数据 “学习、迭代和构建” 消费者 AR 眼镜产品线。