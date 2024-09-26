多名知情人士25日披露，美国开放人工智能研究中心(OpenAI)正拟定重组方案，将其核心业务转由一家营利性公司经营，而不再受现有非营利性董事会控制。

要求匿名的知情人士当天告诉路透社，此举旨在增强OpenAI对投资人的吸引力。OpenAI转为营利性公司后，现有董事会仍将保留，并持有公司少数股份，而首席执行官萨姆·奥尔特曼将首次获得公司股份，公司重组后这部分股票估值可能高达1500亿美元。

知情人士说，OpenAI方面正与律师和股东敲定重组方案细节，何时完成重组仍不确定。

OpenAI成立于2015年，起初为一家非营利人工智能研究机构，后于2019年增设一个营利性子公司，但子公司由原来的非营利机构全面控制，且整个OpenAI仍由董事会管理。成立子公司可让OpenAI大规模融资，微软已为其投入130亿美元。

OpenAI2022年成功推出聊天机器人ChatGPT，最近一轮融资时其估值已升至1500亿美元。兴盛资本公司和苹果公司等投资方为这轮可转债融资投入逾60亿美元。

路透社25日称，作为人工智能领域最重要的企业之一，OpenAI此次重组意味着公司治理架构重大转变，甚至可能影响该公司今后管控人工智能风险的方式。取消非营利治理架构意味着OpenAI可能以更贴近典型初创企业的方式运营，类似于主要竞争对手Anthropic公司和埃隆·马斯克创办的xAI公司。Anthropic由OpenAI一众前高管于2021年创办。

路透社称，这样做可能会受到投资人欢迎，但可能引发关心人工智能安全的人士担忧：OpenAI是否有足够治理能力在追求“通用人工智能”过程中自我担责。

实际上，围绕OpenAI是否应更趋商业化、推出可带来利润的产品，该公司内部长期意见不一，这一矛盾在去年11月首席执行官奥尔特曼数天内“遭离职又复职”风波中集中爆发。

据英国《金融时报》报道，那次风波后，OpenAI多名联合创始人出走。约翰·舒尔曼跳槽至竞争对手Anthropic，首席科学家伊利亚·苏茨克韦尔另起炉灶，总裁格雷格·布罗克曼则宣布8月起至年底休假。

重组消息曝出同一天，去年11月短暂出任临时首席执行官的首席技术官米拉·穆拉蒂宣布离职。穆拉蒂2018年加入OpenAI，据称去年10月曾与苏茨克韦尔等人一道，向当时的董事会表达对奥尔特曼领导风格的担忧，称其煽动对立、制造有毒环境。这些人的看法在一定程度上助推当时的董事会决定罢免奥尔特曼。

另据美联社报道，奥尔特曼25日晚些时候宣布，现任首席研究官鲍勃·麦格鲁和一名研发带头人巴雷特·佐夫也将离职。

来源：新华社