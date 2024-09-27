为进一步推动新型工业化，加快发展新质生产力，上海市徐汇区在今年上半年的机构改革过程中，组建了区新型工业化推进办公室（下称新工办），这也是目前全国首个新工办。

近五年来，徐汇规上工业总产值年平均增长率约为10%，2023年规上工业总产值达到923亿元，位居上海中心城区第一位，制造业已初现回流趋势；工业门类齐全，涵盖工艺精品（如老凤祥）、电子信息（如：捷普科技）、集成电路（如：先进半导体、贝岭）、化学化工（如：液化空气）、生物医药（如复宏汉霖）等行业。徐汇区也提出在数字经济、生命健康等四个产业集群外，重点围绕高端制造业，打造新的第五个产业集群。

据介绍，新工办重点聚焦人工智能、集成电路等先导产业，推动产业链上下游底层技术、具身智能、智能终端等重点产业发展，以科技创新带动产业创新，推动“工业上楼”形成“上下楼就是上下游，产业园就是产业链”，进而形成产业集群。

值得一提的是，自2017年起，徐汇区便抓住了人工智能、大模型机遇，成为上海人工智能集聚发展标杆区域。在9月24日上海刚刚发布的首批11个“市区协同”千亿级产业集群中，就涵盖了徐汇区主导的“人工智能（大模型）”千亿产业集群。

据了解，全国首个、上海唯一的大模型创新生态社区“模速空间”已经在徐汇西岸落户，目前已经拥有大模型重点企业超过200家，徐汇区内的备案大模型达到了23个，集聚了上海人工智能实验室的书生通用大模型、商汤的“日日新”SenseNova大模型体系、稀宇科技的MiniMax-ABAB大模型、阶跃星辰的阶跃大模型等底座基础大模型。

来源：澎湃