科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.09.23-2024.09.29）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本周的主角依然是越南。

尽管距去年迎来所谓“史上规模最大”的美国商业考察团已经过去了一年多的时间，近段时间以来，越南——这个拥有“东南亚增速最快的”中产阶级群体、且已经成为科技巨头重要市场的“新兴区域”显然也在不断为这段故事写上更多下文。

如我们所见，本周，有（官方）消息透露，作为考察团成员之一的SpaceX计划在不久后向越南投资15亿美元以发展星链服务。同在不久之前，有消息表示，考察团中的另一位成员“谷歌”也将在越南投下“筹码”。消息称，谷歌正计划在越南建设一个大型数据中心——不过，这一计划同样仍在进行中，尚未得到落地。

再把目光转移到更早之前，不仅仅是上述科技巨头，去年晚些时候，Nvidia CEO也曾黄仁勋表示，Nvidia希望在越南建立一家新基地，以发展该国的半导体产业。他表示，在Nvidia看来，越南市场是其重要市场之一···

如果按照当时考察团的说法，这些企业来越南探寻机遇正值越南承接制造业转移、对数字需求不断增长、且当地消费市场也正随中产阶级的加速扩张而不断扩大之际。

目前，拥有近1亿人口规模的越南也正处于数字经济规模快速增长阶段。正如笔者此前所列出，有数据预测，25年期间，越南数字经济的总GMV规模预计将从23年的300亿美元增长至430亿美元，实现20%的复合年增长率（基于这一增速，越南也将同菲律宾一起并列东南亚增速第一）。因而，在外界看来，“这个蓬勃发展的东南亚国家”也正蕴藏着为其提供投资和销售的机会，并且一些企业也表示，希望将越南发展为制造中心···

未来，不难预料将会有更多来自科技企业的目光投向越南、并在此留下深刻印记。而在这个过程中，同样也不难看到，这个位居东南亚人口前三、以及有望在未来十年内以5%到7%的GDP增幅居于东南亚各国的增幅首位的新兴市场也将为外界呈现出更多深刻印象。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

YouTube Shopping正式登陆印尼：YouTube和Shopee近日宣布在印尼推出Shopping功能，并计划将该服务扩展至东南亚地区的其他国家，旨在帮助创作者通过视频内嵌链接赚取佣金。与Shopee合作，创作者可在所有视频格式中展示产品，观众可直接购买。符合YouTube合作伙伴计划的创作者将受益于这一新收入渠道。Shopee还将提供佣金激励，助力创作者提升内容质量。

越南公布三阶段半导体产业路线图，目标到 2030 年拥有 1 家芯片制造厂与 10 家封测厂：据越南通信与传媒部官网，越南政府当地时间 21 日正式颁布了越南半导体产业到 2030 年发展战略和到 2050 年愿景，目标将越南建设为世界半导体领先中心之一。越南政府的整体半导体战略可简单描述为“C=SET+1”：其中 C 是 Chip 芯片；S 全称 Specialized，代指专用半导体；E 是 Electronics 的简写，指代下游电子产业；而 T 则是 Talent，强调对芯片产业人才的重视；+1 则体现越南在半导体供应链多元化时代的区位与政策优势。

日本与东盟将就下一代汽车制造和销售展开合作：共同社报道，日本与东盟9月21日在老挝召开经济部长会议，通过了在东盟区域内就下一代汽车的制造与销售展开合作的“行动计划”。行动计划中新通过了在中小企业促进资源再利用及有效利用的“循环经济”等总计7个项目的经济合作。

三星投资 18 亿美元在越南新建 OLED 厂：据悉，越南北宁省政府代表已于近期同三星显示签署了一份屏幕和电子元件开发项目谅解备忘录。报道称，三星显示将在越南投资 18 亿美元新建一座 OLED 工厂，并将此工厂规划在北宁省安防工业园区三星电子工厂附近。

银联国际与印尼转接网络ALTO达成跨境移动支付合作：9 月 24 日消息，银联国际与印尼转接网络 ALTO 于上海正式签署合作协议。双方将实现 ALTO 及成员银行旗下全部 4.6 万台 ATM 对银联卡的受理，并加速推进在跨境移动支付领域的合作，以提升中印往来人员的支付体验。ALTO 是印尼国家网络 GPN 的重要组成部分，此次合作将促使当地银联卡 ATM 受理覆盖率提升至 90%，同时也将带动巴厘岛、雅加达等热门旅游目的地的银联卡用卡体验的提升。

吉利与 Tasco 签署协议，将投资 1.68 亿美元在越南组建汽车装配厂：据媒体报道，越南企业 Tasco 日前发布声明表示，将与吉利汽车签署协议，在越南太平省成立一家汽车装配厂合资企业，总投资额约 1.68 亿美元。

据介绍，该工厂将以 CKD 形式进行组装，首期年产能为 7.5 万辆汽车，涉及领克和吉利汽车品牌旗下的车型，未来有可能扩展到其他品牌。

机构：东盟数据中心市场规模有望在不久后达到每年110亿美元：马来亚投资银行（Maybank Investment Bank）日前表示，未来几年内，东盟数据中心需求预计将以20%的复合年增长率增长。到2028年，其潜在数据中心可用市场总量（TAM）有望达到每年110亿美元。

新加坡要求电商平台Qoo10暂停支付服务：据悉，新加坡金融管理局 (MAS) 本周宣布，已指示电商平台Qoo10从本周二起暂停在新加坡提供的支付服务。MAS在一份声明中表示，此次暂停并不会禁止Qoo10运营其电商平台，但可能需要该平台聘请第三方支付服务提供商来为其交易环节提供服务。

SHEIN在新加坡总部进行人员重组：近期，SHEIN在新加坡总部进行重组，有17名员工受到影响，受影响的员工于25日得知消息。

有传闻称，SHEIN准备在伦敦进行首次公开募股(IPO)，这表明其战略计划从此前在纽约上市的计划发生了变化。SHEIN对此事没有回应，但表示其将继续扩大其在新加坡的员工队伍，办公室最新进行了扩张。

泰国批准71.2亿泰铢预算用于电动汽车补贴：据曼谷邮报9月25日报道，内阁已批准从中央储备预算中拨款 71.2 亿泰铢，用于紧急和基本用途，以资助电动汽车补贴计划。

总理顾问吉拉尤·黄萨布在周二每周内阁会议后表示，该预算将用于补贴已经购买汽车但尚未根据电动汽车推广措施申请政府补贴的电动汽车和摩托车购买者。

SpaceX计划在越南投资15亿美元发展星链服务：动点出海综合外媒报道获悉，越南方面已于日前透露，SpaceX计划在不久后向该国投资15亿美元。媒体称，这笔投资有望推动SpaceX的星链服务（即Starlink）在越南落地。

作为背景，媒体指出，自去年中期以来，SpaceX就希望通过星链卫星向越南提供通信服务事宜同当地政府展开了数月谈判。不过，到了今年2月份，有消息人士表示，这一谈判暂时被搁置。

投融资

网络安全公司Blackpanda获得670万美元投资：Blackpanda由Gene Yu、Matt Pecot和Kevin McCaffrey于2015年联合创立，主要致力于通过其SaaS平台向客户提供数字取证和事件响应方面的网络安全服务。

据介绍，Blackpanda的三位联合创始人都曾在美国陆军特种部队中有过服役，并且公司也主要由来自世界各地的军事特种部队、情报人员、法医、有执法背景的安全专家组成。值得一提的是，该公司也自称是这些地区中的首家此类型的网络安全公司。