10月1日，OPPO最大旗舰店在贵阳万象城开业。OPPO称，作为OPPO全国范围内最大的旗舰店，同时也是行业内首个以游戏为主题的旗舰店，店内不仅将展示OPPO和一加品牌全系列产品，还特别设置了游戏体验区等互动休闲空间。

OPPO中国区总裁刘波表示，OPPO全新旗舰店致力于打造一个“年轻人的城市公园”，将潮流文化和传统文化相融合，吸引更多年轻群体。公司期望这家旗舰店能成为年轻人喜爱的打卡点。

OPPO表示，未来，这家全新的旗舰店将继续深耕游戏领域，定期与不同的游戏IP合作，推出多样化的游戏主题活动，持续吸引和连接更多的年轻用户。OPPO积极拓展线下门店布局。去年，OPPO在广州正佳广场开设了OPPO首家旗舰店。预计到2024年底，OPPO将在全国各大城市拥有超过6000家门店，包括旗舰店、高级体验店和体验店。

中国信通院的数据显示，2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，近九成来自国产品牌。这或许也是OPPO等国产品牌进一步加码国内市场的底气所在。

据了解，OPPO于2017年12月在上海曾落地了全国首家超级旗舰店，店面约占500平方米。除了产品展示区，店面五分之三的区域是为顾客打造自由空间。该店开业4年，曾被官方称为“OPPO品牌突破口”。2021年闭店后，一度被外界怀疑是其品牌在一线城市的溃败和线下渠道的收缩。