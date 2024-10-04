Quay Quarter Tower 位于悉尼中央商务区的滨水区，是一座由 3A 建筑事务所设计的高层办公楼。这座建筑高达 200 米，共有 49 层，是悉尼市中心最高的建筑之一。

这座建筑的设计采用了独特的”堆叠”造型，将整个建筑分成了几个错落有致的体块，营造出动感而富有层次感的外观。这种设计不仅增加了建筑的视觉冲击力，也为内部的办公空间带来了更好的采光和通风条件。

Quay Quarter Tower 在可持续性方面做出了大量努力。除了采用先进的被动式太阳能设计和高效能源回收系统外，它还融合了其他前沿的绿色技术。其中包括实现碳中和的目标、配备智能化的能源管理系统、采用雨水收集和中水回用系统、使用环保型建材，以及智能停车系统等。

Quay Quarter Tower 改变了世界上最知名的天际线之一，并为建筑适应性再利用带来了新的可能性。在恪守对可持续发展承诺的同时，BG&E 使用 BIM 成功应对了协作方面的挑战。这一过程节省了 13 个月的工作时间，重复利用了 70% 的原有材料，显著降低了成本，并在悉尼的中心地带打造了一座升级改造的建筑杰作。这些创新实践不仅提升了建筑的环境绩效，也为未来城市建设指明了方向。Quay Quarter Tower 成为了悉尼乃至全球绿色建筑发展的典范，充分体现了悉尼城市发展的前沿理念，同时也为中国的可持续建筑发展带来思考。

从改造之初就开始秉承碳中和理念

Quay Quarter Tower 的改造项目充分体现了循环设计和碳中和的理念。与简单拆除重建相比，该项目选择了一种更加可持续的改造方式，最大限度地减少了改造过程中的碳排放。

首先，改造设计方法保留了原建筑 65% 的现有楼板和结构，以及 98% 的原始结构墙和核心筒。这相当于节省了约 12,000 吨隐含碳。这种循环利用的方式不仅减少了建筑材料的消耗，也避免了大量拆除和重建带来的碳排放。

改造方案选择了创新的双层电梯系统。这种设计所实现的固有碳节省量相当于从悉尼飞往墨尔本的近 70,000 个航班。相比传统的单层电梯，双层电梯系统能够更高效地运送乘客，大幅提高了能源利用效率。

此外，AMP Capital 的愿景是将这座传统的办公楼改造成为一个繁荣的文化区中心，将附近的 Quay Quarter Lanes、历史建筑和悉尼海滨融为一体。这种保护和利用历史文化资源的做法，也有助于减少新建建筑带来的碳排放。

世界首创：双层电梯改装成商业大楼

全面重复利用结构并保留隐含碳是 Quay Quarter Tower 项目实现 AMP Capital 设计目标的重要重点。该项目在电梯系统设计上做出了创新性尝试，采用了世界首创的双层电梯改装方案。

具体来说，项目团队摆脱了传统的电梯设计，设计了一个双层电梯系统。两部电梯垂直锁定在一起，相邻楼层的乘客可以同时使用电梯。与传统系统相比，这种设计可以节省九个电梯井。在 Quay Quarter Tower 中，这意味着每层可以节省 120 平方米的空间，使建筑的楼面舒适度得到改善，并拥有更大的连续空间。这是世界上第一个将双层电梯改装到高级商业大楼的例子。

此外，项目团队还将建筑服务集成到现有的立管井中。基于水暖的机械系统减少了管道和设备尺寸。复杂的消防工程解决方案以及对地面和集中设备服务的精心协调，使建筑净可出租面积几乎翻了一番，而核心面积仅增加了 30%。所有这些都是在最大限度地满足对建筑的需求的同时实现的，以实现更高的职业密度、更多的室外空气和一流的服务。

智能立面设计降低能源消耗和效率

Quay Quarter Tower 的独特外墙设计为建筑物遮阳，以优化防晒效果。外墙采用高性能玻璃和遮阳板来减少热量和眩光，从而提高居住者的热舒适度并降低空调能耗。项目团队使用年辐射热模型设计了遮阳板的精确角度和形状，以最大限度地利用日光并提高居住者的舒适度。这种可折叠和变细的遮阳解决方案可以跟随太阳的路径。

该设计符合开放式概念，使空间充满自然光，保持室内百叶窗打开，并可欣赏到悉尼港 360 度的壮丽景色。

项目团队指导 AMP Capital 制定了针对大楼和周边区域的数字战略，利用数字集成平台为租户提供全新水平的便利设施和舒适度。该区域采用以数据采集为中心的智能建筑技术堆栈，将信息情境化以提高效率。这种方法的一个好处是使大楼的暖通空调系统能够以节能的方式向居住者提供新鲜、洁净的空气。

无障碍通道是项目战略的重要组成部分。为了实现这一目标，工作场所应用程序包含最新信息、预订功能和数字通行证，为租户和访客提供数字导航，带来一流的体验。

值得一提的是，Quay Quarter Tower 的改造还采用了其他创新技术，进一步提升了建筑的可持续性。例如，该项目配备了智能化的能源管理系统，可实时监测和优化各项能耗指标，确保建筑运营的高效节能。同时，它还采用了雨水收集和中水回用系统，大幅降低了对市政供水的依赖。

此外，Quay Quarter Tower 在建筑材料选择上也十分注重环保。它采用了大量低碳混凝土、可回收铝合金等绿色建材，最大限度地减少了建筑施工的环境影响。同时，它还配备了智能停车系统，通过车位预约和引导，提高了停车场的利用效率，减少了车辆排放。

思考：

中国在可持续建筑领域也取得了一些重要进展，Quay Quarter Tower 的成功为我们带来了许多经验: