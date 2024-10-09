调研机构Kenanga Research近期在一份报告中指出，得益于数据中心和智能手机行业正在进入更加积极的增长阶段，马来西亚科技行业正在展现出一片值得让外界乐观的前景。

报告表示，接下来，马来西亚的数据中心行业将实现大幅增长，其IT容量将从500MW增加到3000MW以上。

同时，报告强调称，仅就当地的人工智能服务器市场而言，其规模预计将达到978亿林吉特，而这将为马来西亚科技企业带来巨大机遇。

根据报告，在为期12到18个月的建设阶段之后，这些数据中心设施的整装阶段将在今年第四季度至明年上半年之间展开。于此，马来西亚公司也将从这一不断发展的进程中受益。

而根据此前的一份数据预测，到25年，马来西亚数据行业有望实现36亿林吉特的营收。作为对比，去年，这一数字为20.9亿林吉特。此外，有数据称，到2025年，在价值57亿美元规模的东盟数据中心市场中，马来西亚、新加坡、印尼三国预计将占据其74%的份额。

回到本次报告。基于这一点（人工智能服务器市场的发展势头），Kenanga Research表示，生成式人工智能智能手机（将用户交互从触摸转变为语音）预计将在今年实现三倍以上的增长，并在25年将再增长73%。

该机构称，预期的智能手机更换周期，以及生成人工智能智能手机将成为下一个主要的增长催化剂，而这也有望对马来西亚科技行业产生积极促进作用。