近日，优必选正式发布全新一代工业人形机器人Walker S1，并已进入汽车工厂实训。

此次，Walker S1与L4级无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统协同作业，这也是全球范围内首个人形机器人与无人物流车等协同作业的工业场景解决方案。作为该解决方案中的重要环节，Walker S系列工业人形机器人正通过持续的实训及技术升级，从安全性、可靠性、稳定性、实用性、高负载等工业场景应用需求出发，致力于打造面向多任务工业场景的人形机器人应用范式。

今年以来，优必选聚焦汽车、3C等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，在全球率先与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业，并已跨产业与富士康、顺丰在内的多家行业领导企业合作，在典型制造场景实现规模化深度应用，构建人形机器人应用生态。

目前，优必选Walker S1已进入比亚迪工厂执行搬运任务实训，并已实现全球首次人形机器人与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统的协同作业，助力实现室内外物流场景的无人化和规模化商业落地。

目前，Walker S系列已获得来自车厂超过500台的意向订单。