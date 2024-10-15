今日，戴森在中国正式发布新一代空气净化产品系列——戴森空气净化暖风扇HP12（产品全称Dyson Purifier Hot+Cool De-NOx空气净化暖风扇 HP12）和戴森加湿空气净化风扇PH05（产品全称Dyson Purifier Humidify+Cool De-NOx加湿空气净化风扇PH05）。

研究表明，二氧化氮浓度升高会显著提升人们罹患呼吸系统疾病死亡的发生率。戴森为新一代空气净化产品系列升级富钾炭滤网，提升二氧化氮吸附效率。该滤网通过浸透碳酸钾，与空气中的二氧化氮持续发生化学反应，进而吸附高达两倍的二氧化氮，并去除家庭中常见的潜在污染物、异味和有害气体。

戴森还为新一代空气净化产品系列配备了三重过滤净化系统，高效去除多种空气污染物。除了升级后的富钾炭滤网能够高效吸附二氧化氮等有害气体和异味之外，其中的HEPA H13级滤网可以吸附99.95%小至0.1微米的颗粒物，将微尘、过敏原、细菌和病毒一网打尽，而催化剂滤网则能够持久分解家中的甲醛，且无需更换。经过三重过滤的洁净空气将通过戴森Air Amplifier™气流倍增技术快速均匀覆盖整屋。

得益于对戴森核心净化科技的延续，戴森新一代空气净化产品系列还能够实现污染物的精准监测和远程智能掌控等功能。其中，四重传感器监测系统结合戴森算法分析能够实现对室内空气污染物的精准监测——甲醛固态传感器持久监测并精确监测浓度至0.001mg/m³的甲醛；而针对VOC和二氧化氮等有害气体，气体传感器能够显示污染物水平，使空气质量问题一目了然。