10 月 15 日晚，苹果“突然”在官网上新 iPad mini（第七代，我们习惯叫它“iPad mini 7”）。iPad mini 6 已经是三年前发布的产品了。最新款 iPad mini 会在 10 月 23 日正式发售，起售价 3999 元。

对比上代产品，新款 iPad mini 外观几乎没有变化，主要是规格上的提升。根据官网的技术规格，它甚至和前代在尺寸、重量上维持完全一样的数字。

iPad mini 7 搭载 A17 Pro 芯片，苹果称其 CPU 速度提升 30%，GPU 速度提高了 25%，神经引擎速度是上一代的两倍。不过这颗 A17 Pro 芯片相比 iPhone 15 Pro 上的要缺少 1 个芯片图形处理器核心，属于所谓的“残血版”。尽管如此，苹果表示新款 iPad mini 支持硬件加速光线追踪等功能，可以玩玩那些有高图形性能要求的 3A 游戏。

存储空间这回由 128GB 起跳，最高提供 512GB。iPad mini 6 最低为 64GB，考虑到 iPad mini 7 支持“苹果牌 AI” Apple Intelligence ，增加存储容量实际上是为了装载占地方的本地大模型。这很好理解了，一切为了 AI。

支持 Apple Pencil Pro，对于那些有便携需求的艺术家来说，iPad mini 7 是一种好选择。屏幕方面，7 代与 6 代同样是 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏（500nit 峰值亮度，60Hz 刷新率）。至于 6 代的“果冻屏”问题苹果有没有解决，还要等发售后看更广泛的用户反馈才能知晓。iPad mini 7 依旧采用全面屏设计配合屏幕侧边 Touch ID 指纹辨别系统，而没有用上 iPad Pro 上的面容 ID。

实话讲，iPad mini 7 真正的改变是颜色，毕竟“外观变化才是换机的最大动力”。iPad mini 7 与 6 代一样的颜色包括深空灰、紫色（两款对比稍有不同）、星空色，不一样的是 7 代把 6 代的粉色换为了蓝色。

转到机身内部，iPad mini 7 支持 eSIM，取消了对 nano-SIM 的支持，好处是出境时可以更方便地切换蜂窝网络漫游。新一代升级到蓝牙 5.3、换用了更快的 USB-C 接口，达到 USB 3.1 Gen 2 的标准（10 Gbps）。需要注意的是，iPad mini 7 在千兆 LTE 网络上支持最多 29 个频段，相比上一代少了 1 个频段。

相机系统支持智能 HDR 4 照片拍摄，苹果表示利用 16 核神经网络引擎，新款 iPad mini 可在相机 app 内直接使用 AI 识别文档，并使用新的原彩闪光灯移除文档中的阴影。

一切为了 AI

此次苹果将 iPad mini 产品线的升级集中在芯片层面，最重要的原因就是人工智能。

紧随 iPad Pro 机型（用 M2、M4 区分）脚步，苹果在官网开始直接以芯片名称来为第七代 iPad mini 命名并用作机型区分，足以见得芯片之于 iPad mini 7 与 AI 的重要性。

随着苹果全力投入 Apple Intelligence，其未来的每一款设备都要支持 AI。iPad mini 7 的到来不令人意外，它就是为了支持 AI 而来。

还是那个问题，现在是升级的好时候吗？如果你手握 iPad min 6，那么现阶段真的没有升级必要。因为 Apple Intelligence 初期仅在美国英语地区提供，中国大陆暂时没有上线时间表。等苹果的 AI 功能在国内正式可用，再结合其他用户的实际体验，到时候再买也不迟。

憋了三年，iPad mini 7 是苹果升级幅度最小的一代产品。