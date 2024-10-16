雷诺在巴黎车展上发布了全新的 4 E-Tech ，这距离坚固耐用的 4EVER 概念车问世正好两年。这款全电动超小型 SUV 是 60 年代雷诺 4 的“复古未来主义再造”，其座舱注重实用性，价格实惠。R4 E-tech 的零部件与 R5 E-Tech有 68% 相同。不过，它比掀背车长 220 毫米（8.7 英寸），长度达到 4,140 毫米（163 英寸）。这款 SUV 也更宽更高，离地间隙更高，轴距为 2.62 米（103.1 英寸），轴距更大，车轴之间的空间更大。

仪表板借鉴了雷诺 5 E-Tech的 10.1 英寸数字仪表盘和标准 10 英寸触摸屏，运行谷歌驱动的 OpenR Link 信息娱乐系统。其他炫酷的内饰功能包括方向盘安装的变速杆，其形状类似口红管，以及受牛仔裤启发的深蓝色再生内饰。

外观设计忠实于 2022 年的雷诺 4Eever Trophy 概念车，尽管没有粗犷的外形。发光的一体式格栅被完全覆盖，并结合了圆形 LED 大灯，让人想起了原版 R4。温室和药丸形尾灯也是如此。车身周围采用大量塑料包层，与车顶导轨和大车轮一起，突出了跨界姿态。

雕塑般的引擎盖和车顶可以指定为车身颜色或黑色，可选的图形将可能的组合数量增加到 670 种。还配有可打开的帆布车顶，可带来类似于菲亚特 500 X 敞篷车的露天驾驶体验。

雷诺 4 E-Tech 采用加长版 AmpR Small 架构。除了增加离地间隙外，雷诺工程师还优化了悬架设置，以实现更舒适的驾驶体验，同时转向比较小，从而实现较小的转弯半径。

这款 SUV 将配备两种全电动动力系统，为前轮提供动力。基础版结合了 120 马力（90 千瓦/122 PS）电动机和 40 千瓦时电池，提供 186 英里（300 公里）的 WLTP 续航里程。另一种选择结合了更强大的 148 马力（110 千瓦/150 PS）电动机和更大的 52 千瓦时电池组，续航里程可达 250 英里（402 公里）。较大的电池兼容 100 千瓦直流充电，较小的电池兼容 80 千瓦直流充电，两者都支持双向充电。

雷诺 4 E-Tech 预计将于 2025 年中期登陆英国市场。目前在小型 SUV 领域可用的其他全电动选项包括Mini Aceman、菲亚特 600e、阿尔法罗密欧 Junior、吉普复仇者、标致 e-2008、DS3 E-Tense 和欧宝 Mokka Electric。

除了量产版雷诺 4 E-Tech，该公司还推出了 FL4WER POWER概念车，其灵感来自 70 年代的 R4 Safari。这款概念车采用哑光深绿色调，配以黄色装饰，搭配 20 英寸车轮、升降式悬架和以花朵为主题的车厢内织物内饰。