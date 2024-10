OPPO发布了全新的系统级AI与 ColorOS 15,并在开发者生态共建等方面展开深入探索。

OPPO软件工程事业部总裁唐凯表示:“ AIOS是AI手机的关键组成部分,我们认为AIOS会经历三个阶段:从第一阶段的系统应用AI化(AI for System),到第二阶段的系统AI化(System for AI),再到第三阶段的AI即系统(AI as System)。面向AI的新未来,我们将继续保持开放的合作态度,与行业领先者密切协作,为用户打造最佳 AI 手机体验。”

ColorOS 15全面焕新发布,超轻快、更自在的智慧流畅新体验

自2013年首次发布以来, ColorOS始终秉承“以人为中心”的设计理念,致力于为全球用户提供更流畅、更智慧、更好用的系统体验。全新ColorOS 15以“超轻快、更自在”为主题,聚焦流畅、AI、设计、易用性等方面,带来了耳目一新的体验。

在流畅性方面,全新ColorOS 15为解决多感官在合成为感觉时产生的细微卡顿感,从底层到用户层全面重构,带来流畅双引擎,全方位保障用户的流畅体验。全新“极光引擎”引入了行业首个并行绘制框架,实现了动画的连贯丝滑效果;“潮汐引擎”通过芯片级的性能优化,带来流畅与续航的双提升。

在OPPO多项AI自研技术的加持下, ColorOS 15实现了全新的「一键问屏」系统级 AI交互,整合多个贯穿全系统的AI能力,让AI从尝鲜到常用。全面升级的「超级小布助手」,以及超多实用好用的「AI修图」与「AI办公」功能,让AI成为你身边的百事通、修图大师、学习办公好助手。

系统级AI带来智慧体验

在设计方面,OPPO 以「易简设计」哲学作为基石,在变化与简化中,追求美观、质感与用户体验的最佳平衡。全新 ColorOS 15 从自然光影中汲取灵感,用光影塑造并还原真实,在「自然」与「自我」中找到完美平衡。通过自然的熟悉感和智慧的惊喜感设计,帮助用户在追求灵动生命力的个性化表达时,享受流畅、舒适、直观的全天候使用体验。

围绕易用体验,ColorOS 继续坚持与用户共创,不断打磨功能细节。新增的「相册可逆化编辑」、「与iOS的类原生互传」、「实况照片Live Photo」等功能,以及全新升级的「流体云」、行业领先的「自由窗口体系」等好用明星功能,进一步提升了系统的易用性与便捷性。

全新ColorOS 15功能全景

OPPO AI,重构系统级AI体验

自年初提出AI手机战略以来,OPPO一直致力于成为AI手机的贡献者与普及者,让前沿的AI技术从实验室走进用户生活。ColorOS 15带来的全新系统级AI背后,是OPPO AI对交互范式,计算范式和开发范式的重构。

AI重构交互范式:为实现这一直觉、简单、好用的交互体验,OPPO推出全新的SenseNow 智慧框架,让AI真正实现了“听得清、看得懂、说得好、做得快”的多模态直觉交互体验。SenseNow 智慧框架集成OPPO自主研发的语音多级唤醒和个性化识别技术,实现语音唤醒和识别的准确率达到97%以上。多模态理解让AI拥有看的能力,是SenseNow 智慧框架的核心,检索增强多模态理解技术的使用,让OPPO AI实现了图文混合检索,支持1000多种主体的识别,涵盖景点、美食、人物等。生成式语音合成框架的使用,让AI可以模拟真人说话的语气和节奏,并支持超过20种个性化音色,带来更自然的语音交互体验。同时,SenseNow智慧框架还让OPPO AI可以融合语音、文本和图片等不同类型的信息源,理解用户的复杂意图,完成跨应用的无缝操作。全新小布将支持超过1800项用机指令,让用户只需要简单的语音指令,就可以完成对应的手机设置或应用操作。

OPPO SenseNow 智慧框架

AI重构计算范式:AI时代,单纯算力的强大,并不能带来产品体验上的突破。OPPO端云协同的大模型矩阵架构,大幅提升计算效率,重构了AI时代的计算范式。OPPO致力于在自主训练大模型的技术积累,不仅突破传统计算的算力瓶颈,更专注于计算效率的提升。在最新一次的SuperCLUE榜单中,OPPO安第斯大模型在安全、智能体和数学子榜上都斩获第一,总榜取得国内第二的卓越成绩。

除了不断打磨自主训练的安第斯大模型之外,OPPO秉承开放合作、携手共赢的理念,与国内众多大模型厂商通力合作, 力求把最好的AI体验带给用户。与阿里云等合作伙伴的协作,提升了AI在这些领域的性能和效率。特别是针对垂域模型能力,OPPO在个性化和高效模型调度方面表现突出。

在端侧计算方面,硬件资源的瓶颈制约了端侧大模型的部署。OPPO与芯片厂商联合研发了突破性的端侧LoRA架构,以一个基座模型和多个动态加载小模型的全新架构,大幅降低了手机内存的峰值占用,实现了多个大模型在端侧部署时硬件资源瓶颈的突破。端云协同的多垂域大模型矩阵,让OPPO AI拥有针对用户的不同场景提供最合适的专业大模型服务的能力。全新的智能决策模型路由,通过对用户提供的信息进行多模态理解,并将其精准分流至对应的专家模型。例如系统可以识别用户上传的照片是数学试卷还是人物照片,并提供相应的解题或动态查询服务,实现高效的个性化调度。

OPPO还全新推出AI私密计算云,采用端云协同的硬件级TEE可信计算技术,确保云侧与端侧的计算同样安全可信,任何人包括OPPO在内都无法获取用户数据。这一技术为用户提供了兼具高效与安全的AI体验。

OPPO AI私密计算云

AI重构开发范式:为推动AI生态的创新与开放,OPPO推出了手机行业的首个智能体开发平台,并正式对全行业开放。该平台提供低门槛、零代码的开发工具,帮助开发者快速构建和部署智能体应用,促进智能体生态的繁荣。通过与百度云、火山引擎、支付宝等合作,OPPO为开发者提供丰富的API和端云协同架构,支持智能体在不同场景中的高效运行。该平台不仅降低了AI开发的技术门槛,还加速了从概念到产品落地的过程,推动AI技术的普及与创新。

OPPO AI功能全景

繁荣生长,OPPO携手全球开发者、创作者持续共建开放生态

过去一年, OPPO开放生态保持着繁荣增长的态势,当前OPPO全球开发者和创作者的数量已超过200万。围绕着应用分发、内容分发、服务分发和出海服务四大领域,OPPO与生态合作者共同服务全球 7+ 亿用户。

OPPO互联网服务生态部总经理王勇军

在AI手机时代,用户的交互方式正在从单一的屏幕点击,向语音、图文等多模态转变,原本依赖于APP的服务也逐渐被解构并以原子化的形式提供给用户。全新升级的ColorOS 15将为用户带来原子化、多模态和智能化的服务生态新体验。首先,ColorOS 15通过将服务从APP中提取出来,以卡片的形式呈现,满足用户的即时需求,帮助开发者与用户建立更近的连接;其次,AI加持下,ColorOS 15支持触屏+语音等多模态交互方式,提升了应用和服务的查找速度;最后,基于用户画像和使用习惯的智能推荐,ColorOS 15能够感知场景并实现意图识别,降低了用户获取服务的成本。

为了方便开发者更高效地接入OPPO智慧服务生态并实现服务的精准触达,OPPO提供了全链路的解决方案,包括统一服务库、优化开发环境、升级智慧服务引擎等。其中统一的服务库有效帮助开发者实现了一次开发全场景覆盖;而通过IDE整合开发环境,平台开发者的开发效率得到大幅提升,最快3天便能够完成一套服务的开发、接入和上架。值得一提的是,OPPO发布了全新的意图框架,使智慧服务引擎更智能和精准。意图框架通过终端数据与开发者的意图共享,对用户的实时意图进行判断和推理,使得服务能够更精准地触达用户,当前意图框架已支持125个小类场景和近200个细分意图。

OPPO智慧服务引擎助力开发者实现服务精准触达

除了AI深度融合的服务生态,OPPO应用生态也在不断发展,基于对应用开发者的需求洞察,OPPO在24年升级了全流程的技术支持与服务能力。通过开放云测服务、新机适配以及隐私自动检测服务,帮助开发者实现多场景自动化测试,大大降低应用开发调试成本;应用更新能力帮助开发者大幅缩短更新链路,优化存量用户的版本体验。此外,为了帮助开发者更好地洞察机遇,OPPO升级了「OPPO有数」服务,通过开放OS数据能力,赋能开发者深入了解用户、探索新赛道新机遇。

OPPO应用生态赋能开发者

未来,OPPO将坚持软硬服一体的理念,持续建设智慧互融的开放生态,携手生态伙伴共同为用户带来更智慧便捷的产品与服务。