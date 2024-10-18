华尔街投行杰富瑞（Jefferies）分析师当地时间周三表示，美国司法部“很可能”会禁止谷歌和苹果公司之间的长期搜索交易。这一决定可能会使苹果股价下跌11%。

当前，谷歌正处于几十年来最大的反垄断审查的核心地带，主要因为美国司法部质疑谷歌将其搜索引擎置于智能手机和默认搜索引擎的做法。到目前为止，谷歌每年向苹果和其他公司支付数百亿美元，以在其设备上让谷歌搜索占据突出地位。但杰富瑞分析师周三预测，为了打破谷歌的搜索垄断地位，美国司法部未来将禁止这些交易。

杰富瑞预计，为了确保谷歌搜索成为iPhone等产品的默认搜索引擎，谷歌每年要向苹果支付约250亿美元的费用。这笔费用占苹果税前利润的20%，约占苹果总营收的6.3%，对其股价的影响在8%至11%之间。

这些交易发生在2002年，当时谷歌首次向苹果支付其搜索广告收入的一部分，使谷歌成为默认搜索平台。据报道，这使谷歌能够访问苹果的用户群，目前美国一半以上的搜索查询都是通过苹果设备进行的。

在审判期间，美国司法部律师称，谷歌支付数百亿美元以确保其在苹果等平台上的地位的做法，扼杀了竞争对手，也阻碍了创新。而谷歌则反驳称，其主导地位源于消费者的偏好，如果用户愿意，可以很容易地切换到其他搜索引擎。而司法部检察官辩称，这些付款的规模表明了谷歌为保持其垄断地位所做的努力。

即使司法部确实终止了这些交易，其影响也可能需要时间才能显现。杰富瑞预计，法院可能需要3~8年的时间才能得出最终结果，此后还可能经历长期的上诉过程。当然，杰富瑞同时指出，这一预期可能有些“悲观”。

但如果案件真的像杰富瑞预期的那样被搁置多年，苹果有足够的时间来纠正并弥补任何潜在的收入损失。杰富瑞还补充说，这种影响可能仅限于美国。至于欧洲市场，还要取决于欧洲当局对美国司法部决定的反应。

来源：新浪财经