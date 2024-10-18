有开发者向记者称已收到邮件，其使用的微软Azure OpenAI服务将于2024年10月21日终止。原因是由于本地监管要求，在中国大陆，只有企业客户有资格订阅Azure OpenAI服务。

记者此前了解到， 使用微软Azure提供的OpenAI技术，是目前国内唯一合规渠道，但申请时一直需要相应的企业资质。不过，在OpenAI API服务方面，其限制执行并不像ChatGPT那般严格，有些个人开发者仍调用了OpenAI API来进行产品测试和开发，主要用于做语料数据、对比效果等。