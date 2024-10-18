有开发者向记者称已收到邮件，其使用的微软Azure OpenAI服务将于2024年10月21日终止。原因是由于本地监管要求，在中国大陆，只有企业客户有资格订阅Azure OpenAI服务。
记者此前了解到， 使用微软Azure提供的OpenAI技术，是目前国内唯一合规渠道，但申请时一直需要相应的企业资质。不过，在OpenAI API服务方面，其限制执行并不像ChatGPT那般严格，有些个人开发者仍调用了OpenAI API来进行产品测试和开发，主要用于做语料数据、对比效果等。
值得一提的是，早在今年6月，OpenAI就曾发邮件警告国内API开发者要限制服务。信中提到，“数据显示，您的组织存在来自OpenAI目前不支持的地区的API流量。”邮件还称，“从7月9日起采取额外措施，阻止来自非支持国家和地区列表中的地区的API流量。若要继续使用OpenAI的服务，需要在支持的地区访问该服务。”
根据OpenAI官网，支持访问API服务的国家和地区列表中总计188个国家和地区，不包括中国内地与中国香港。此前OpenAI也并未开放面向中国市场的服务。OpenAI官网还提到，除列表中的国家和地区之外，“访问或提供访问我们的服务可能会导致您的账户被封锁或暂停。”
来源：科创板日报