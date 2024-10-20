科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.10.14-2024.10.20）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着今年逐渐走向尾声阶段，近期，通过市场情报平台Tracxn的分享，我们也得以一窥当下东南亚科技生态所正在上演的情节。

把视角转移到东南亚的科技重心市场——新加坡，根据Tracxn的数据，该地区科技初创企业生态在今年三季度获得的总融资额为3.97亿美元，较去年同期的5.36亿美元呈现出了26%的下滑。

同样的，就东南亚的主要科创阵地金融科技领域，据悉，三季度期间，该领域较上季度呈现出28%的同比降幅，降至3.22亿美元。

于此，不难发现东南亚科技生态正在面临着一些不容小觑的境况——尽管该区域曾在21年达到了史无前例的高峰，但自这一高光时刻之后，这种势头也难以得到再现。并且正如我们所见，包括宏观经济情况和地缘政治问题等影响因素在内，随着全球经济挑战导致投资者兴趣发生显著转变，某种层面上来看，东南亚科技生态正在呈现出一种“降温”趋势。

不过，也有一些观点对东南亚的未来表示出了依旧乐观的态度。如本次的Tracxn，该机构认为，该地区庞大的消费群体和快速增长的数字经济为其长期发展提供了充沛的增长机遇。而从这一点出发，有报告指出，23年期间，东南亚数字经济的GMV规模为2180亿美元（较上年提升11%）。到25年，这一数字有望达到2950亿美元，实现16%的提升（时间跨度为2年）。

Tracxn表示，尽管该地区的短期前景仍需外界持谨慎态度，就金融科技行业而言，该行业的整体乐观情绪会继续受到长期有利因素的支撑，“政府的举措、互联网的广泛普及以及蓬勃发展的数字经济将成为未来增长的关键驱动力。”

未来，东南亚科技生态会以哪种“更好”的剧本展现在外界面前？在这些时刻到来前，至少可以肯定的是，这里的舞台正在变得更为广阔。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

消息称TikTok在马来西亚裁员近500人：动点出海综合多家外媒报道获悉，作为“强化内容审核模式”的体现之一，近期，包括马来西亚在内，TikTok已在全球范围内启动了大规模裁员计划。

其中，就马来西亚而言，有外媒表示，TikTok已向当地有关部门确认，此次裁员影响到了481名员工（低于此前传言的超500人）。不过，媒体也指出，裁员后，TikTok在马来西亚仍有近3700名员工。

新加坡初创企业三季度融资额同比下降近三成：据Tracxn日前发布的一份报告显示，新加坡科技初创企业生态在今年三季度获得的总融资额为3.97亿美元，较去年同期的5.36亿美元呈现出了26%的下滑。

不过，Tracxn也在报告中指出，相比于今年二季度，该地区科技初创企业的表现也取得了一定的进步，其融资规模比当时的3.63亿美元提升了9%。

过去3年半，已有12个数据中心项目在马来西亚获批：据外媒报道指出，2021年至2024年6月30日期间，包括数据中心活动、云计算和数据托管类别在内，马来西亚投资发展局（MIDA）已批准了12个数据中心投资项目，投资额达902亿林吉特（约合209亿美元）。

东南亚金融科技初创企业三季度融资额环比下降28%：Tracxn日前表示，24年三季度期间，东南亚金融科技初创企业的总融资额从二季度的4.47亿美元下降至3.22亿美元，降幅达28% 。不过，该机构也指出，与去年同期相比，这一数字较当时的2.99 亿美元增长了8%。Tracxn在一份声明中强调，当前，东南亚仍然是金融科技投资的重要中心，其占据亚洲整个行业资金总额的14.5%。

Vingroup计划售出AI公司股份：据悉，越南头号私营企业集团Vingroup正致力于将其在人工智能公司VinBrain和VinAI的股份出售给全球科技公司。报道称，此类公司可能包括芯片制造商NVIDIA。目前，Vingroup并未对此传言发表正式声明，该公司在一份对我方的回复邮件中表示，“目前对此信息不予置评。”

东盟IPO融资额今年迄今已降至25亿美元：安永本周四表示，截至目前，东盟今年共有 94起首次公开募股（IPO）事件，筹资25亿美元。安永表示，这低于一年前的127起（共筹集49亿美元）。不过，安永也指出，其中，三季度期间发生了28起，规模为11亿美元——较上季度的6亿美元（29起构成）相比金额出现大幅提升。

投资12亿美元，印尼与宁德时代组建电池合资企业：据悉，印尼表示，已经与宁德时代成立合资公司，将投资12亿美元在当地生产电池。据了解，这个位于西爪哇省卡拉旺的项目旨在将电池产量扩大到每年15GWH，预计于27年投入生产。

观点&观察

报告：马来西亚正处于电动汽车转型关键时刻：据安永日前发布的一份报告指出，现阶段，全球范围内针对电动汽车的需求正在放缓。并且其中，马来西亚正处于向电动汽车转型的关键时刻。

目前，马来西亚汽车市场仍保持以燃油车为主导，但人们的兴趣也正逐渐向电动汽车转变。根据报告（报告针对全球28个国家和地区的1.9万名受访者进行了调查），受燃料成本上涨和环境因素的推动，25%的马来西亚人有意购买电动汽车。

活动

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