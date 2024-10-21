在科技日新月异的今天，交通领域正迎来可持续发展的新纪元。作为这一领域的先锋，雷诺（Renault）积极响应全球对环保和可持续交通的需求，携手多家合作伙伴推出了全新的4 Mouvements系列可持续交通产品。它们由极具创意的初创公司设计，体现了雷诺推动智能出行的愿望，整合了环保解决方案和设计。这一系列不仅展示了雷诺在技术创新方面的卓越能力，更体现了其对未来出行方式的深刻思考。

4 Mouvements系列涵盖了多种交通工具，包括露营车、电动车、电动摩托车、电动摩托艇以及电动飞机。这些产品的推出，标志着雷诺在推动绿色出行方面迈出了重要一步。露营车的设计旨在为用户提供更环保的旅行选择，让人们在享受大自然的同时，减少对环境的影响。电动车则以其零排放的特性，成为城市出行的理想选择，帮助缓解城市交通拥堵和空气污染问题。

此外，电动摩托车和电动摩托艇的推出，进一步丰富了人们的出行方式，满足了不同场景下的交通需求。电动飞机的研发则展示了雷诺在航空领域的前瞻性思维，预示着未来空中出行的可持续发展方向。

Renault 4 E-Tech电动车

全新Renault 4 E-Tech 配有几何元素风格的造型轮圈，充电孔设计在左前叶子板处，最显得地方莫过于车门下方的三道条隆起线条，强化整体的粗旷，搭配黑色防刮材质轮拱、侧裙为这款新世代电车增添些许的跨界气息。值得一提的是，Renault 4 E-Tech 也加入软顶天窗的设计，进一步增进休闲韵味。在车尾部分，尾灯组采用直立感十足的灯壳设计，并选用黑化处理，同时尾门右侧还有 4 的字样代表其身份。雷诺 4 E-Tech 采用加长版 AmpR Small 架构。除了增加离地间隙外，雷诺工程师还优化了悬架设置，以实现更舒适的驾驶体验，同时转向比较小，从而实现较小的转弯半径。

动力方面，Renault 4 E-Tech预计与Renault 5 同样选用单一电动马达设定，提供三种功率输出，分别为95ps、122ps 及150ps，电池容量则有40kWh 或52kWh，后者的WLTP 规范续航里程可达400 公里，上述电池分别可支援80kW 和100kW 的直流快速充电。Renault 预计将在2031 年推出至少7 款纯电动车，包含了Megane E-Tech、 Scenic E-Tech、Renault 5 E-Tech、Renault 4 E-Tech 等。

R4 Carapate户外大篷车

R4 Carapate是一款充满复古设计魅力的超功能迷你大篷车，完美结合了现代科技与环保理念。它不仅拥有独特的轮廓设计，令人怀旧，更具备多种实用功能，成为户外探险爱好者的理想选择。该大篷车可以轻松转换成沙发的睡眠系统，为用户提供舒适的休息空间，确保在旅途中也能享受到家的温暖。

R4 Carapate的户外厨房设计更是其一大亮点，配备了高效的烹饪设施，让用户能够在大自然中轻松准备美味的餐点。这种设计不仅提升了露营的乐趣，也鼓励人们在户外享受健康的饮食方式，减少对外卖和加工食品的依赖。

这款迷你大篷车的重量仅为560公斤，轻如羽毛，极大地方便了拖曳和移动。无论是城市周边的短途旅行，还是深入大自然的长途探险，R4 Carapate都能轻松应对。同时，其快速安装的特点，使得用户可以在短时间内搭建起舒适的露营环境，享受与家人和朋友的美好时光。

由成立于2019年的初创公司Carapate Aventure打造，R4 Carapate不仅注重功能性，更强调可持续发展。它采用环保材料和节能设计，致力于减少对环境的影响，倡导绿色出行和可持续生活方式。通过R4 Carapate，用户不仅能够享受自由探索的乐趣，更能为保护地球贡献一份力量。

R4 Heritage Spirit Scrambler电动摩托车

R4 Heritage Spirit Scrambler是一款由Ateliers HeritageBike精心打造的全电动摩托车，展现了对经典设计的致敬与现代科技的完美结合。这款摩托车的造型灵感源自1980年代，复古的外观不仅令人怀旧，更赋予了它独特的个性与魅力。R4 Heritage Spirit Scrambler不仅是一款交通工具，更是一种生活方式的象征，吸引着追求个性与自由的骑行爱好者。

这款电动摩托车配备了强劲的7 kW电机，提供高达280 Nm的扭矩，确保在各种路况下都能轻松应对。其4.6 kWh的电池设计，使得标准行驶里程可达68英里，满足日常通勤和周末出游的需求。无论是在城市街道上穿行，还是在乡间小道上探险，R4 Heritage Spirit Scrambler都能带给骑行者无与伦比的驾驶乐趣。

Ateliers HeritageBike是一家位于法国安纳西的初创公司，专注于设计卓越的电动自行车和摩托车。该公司以优美的机械结构和生态意识为基础，将先进的技术、奢华的工艺与法国的专业知识融为一体，致力于创造出既环保又富有艺术感的交通工具。R4 Heritage Spirit Scrambler不仅体现了对传统摩托车文化的尊重，更在可持续发展的道路上迈出了坚实的一步，鼓励更多人选择电动出行，减少对环境的影响。通过这款摩托车，骑行者不仅能够享受驾驶的乐趣，更能为保护地球贡献一份力量。

R4 integral E电动飞机

Integral E是一款创新的双座飞机，机身长度为7.26米，翼展达到8.78米，专为追求卓越飞行体验的用户而设计。这架飞机不仅在外观上展现了现代航空工程的美学，更在性能上提供了令人惊叹的飞行体验。其续航里程可达到一小时的飞行距离，适合短途旅行和飞行训练，满足了飞行爱好者和专业飞行员的需求。

Integral E的电池充电时间不到三十分钟，这一特性使得它在使用上极为便捷，用户可以在短暂的停留期间迅速充电，继续他们的飞行旅程。这种高效的充电能力，结合其出色的续航性能，使得Integral E成为了现代航空出行的理想选择。

Aura Aero是一家位于法国图卢兹的初创企业，致力于通过可持续的方法加速航空运输的脱碳进程。该公司深知航空业对环境的影响，因此在设计Integral E时，充分考虑了环保和可持续性。Aura Aero的目标是推动航空技术的创新，减少碳排放，助力全球航空运输的绿色转型。

通过Integral E，Aura Aero不仅展示了其在航空工程领域的专业知识和技术实力，更传达了对未来可持续航空出行的坚定信念。随着全球对环保意识的提升，Integral E将成为推动航空业向可持续发展迈进的重要力量，为未来的飞行方式开辟新的可能性。

R4 seacruiser R4电动摩托艇

Seacruiser是一款令人兴奋的电动水上交通工具，配备了两台强劲的22 kW电动机，使其在水上的巡航速度可达每小时34英里。这种卓越的性能不仅为水上运动爱好者提供了刺激的体验，也为初学者带来了轻松愉快的航行乐趣。Seacruiser的电池续航时间为90分钟，足以满足大多数水上活动的需求，让用户尽情享受水上探险的乐趣。

这款水上自行车的设计灵感来源于经典的雷诺4，展现了复古与现代的完美结合。其多功能性使得Seacruiser不仅适合运动员进行高强度的水上活动，也为初学者提供了友好的操作体验，确保每位用户都能轻松上手，享受水上运动的乐趣。

Searider是一家位于法国滨海阿尔卑斯地区的初创企业，专注于生产电动水上自行车。该公司致力于推动可持续发展的理念，积极响应全球对环保出行的需求。通过采用电动驱动系统，Seacruiser不仅减少了对传统燃油的依赖，还显著降低了水上活动对环境的影响。

雷诺作为可持续交通的先锋，始终关注未来出行的绿色转型。Seacruiser的推出正是这一远见的体现，展示了如何将创新技术与环保理念相结合，推动水上交通的可持续发展。通过Seacruiser，Searider不仅为用户提供了全新的水上体验，更为保护海洋环境贡献了一份力量，展现了对未来可持续生活方式的坚定承诺。

通过4 Mouvements系列，雷诺不仅在技术上实现了突破，更在理念上引领了可持续交通的潮流。未来，雷诺将继续致力于推动绿色出行，助力全球交通的可持续发展，为人们创造更加美好的出行体验。