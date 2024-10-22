据外媒报道，字节跳动子公司BytePlus正考虑在泰国建设数据中心，以此提供基于云和人工智能的服务。

报道指出，该数据中心有望最早于2025年开始建设。报道援引知情人士消息称，此举是BytePlus不断进军东盟数字经济市场（尤其是就电商和社交媒体领域）战略的体现之一。

据悉，目前，BytePlus已经进入了该国市场，并同一家名为Light Up Total Solution的当地公司展开合作，任命后者为其独家经销商，从而针对当地包括直播电商等在内的社交电商领域推出了一系列相关技术解决方案。

BytePlus于2021年正式对外问世，旨在通过字节跳动的技术沉淀，为企业客户提供智能技术解决方案，从而帮助其实现增长。据BytePlus官网信息介绍，BytePlus已为包括Tokopedia、99.co、GS Shop等企业提供了服务。

值得一提的是，今年6月，马来西亚投资、贸易及工业部部长Tengku Zafrul Aziz在社交媒体平台X上发帖表示，字节跳动计划投资100亿林吉特以在该国建设一个人工智能中心。此外，Aziz也透露称，作为交易的一部分，字节跳动还计划额外投资15亿林吉特扩建其在马来西亚的数据中心设施，以满足日益增长的用户需求。

另一方面，就泰国市场而言，本月初，谷歌表示，计划投资10亿美元在泰国建设数据中心和云区域基础设施。谷歌在当时的声明中指出，本次投资将有助于满足东南亚及全球日益增长的云服务需求。

回到本次动态。有数据指出，当前，泰国的社交电商市场规模预计为25亿美元。相应的，23年期间，泰国电商市场的总体GMV规模为220亿美元，而这一数字有望在2025年时达到300亿美元。