不到2个月时间内，在人工智能及数据中心基础设施领域，马来西亚所收获的海外投资就达到了超60亿美元。

动点出海获悉，马来西亚投资、贸易及工业部部长Tengku Zafrul Aziz日前在社交媒体平台X上发帖表示，字节跳动计划投资100亿林吉特（约合154亿人民币或21亿美元）以在该国建设一个人工智能中心。

此外，Aziz也透露称，作为交易的一部分，字节跳动还计划额外投资15亿林吉特（约合23亿人民币）扩建其在马来西亚的数据中心设施，以满足日益增长的用户需求——作为背景，22年10月，字节跳动曾与其IDC供应商秦淮数据（通过后者旗下子品牌Bridge Data Centres）宣布在马来西亚Sedenak科技园区启用了其数据中心（MY06）的一期项目。

其中，针对这一设施（MY06），有消息在21年时指出，该设施的投资额预计为25亿林吉特（约合38.6亿人民币）。

回到本次Aziz发言。该部长指出，字节跳动的额外投资无疑将会帮助马来西亚进行数字化转型、实现其“到2025年将数字经济增长至该国GDP的22.6％”的目标。

作为这一目标的背景，根据谷歌、淡马锡、贝恩联合此前联合发布的2023东南亚数字经济报告预估，23年期间，马来西亚的数字经济GMV预计为230亿美元（约合1667亿人民币），且这一数字有望在25年增长至300亿美元（约合2174亿人民币），实现14%的复合年增长率。

再作为本次字节跳动投资的背景。随着人工智能及云服务市场的不断火热，在其所涉及的基础设施领域，如本文开头所指出，近期以来，马来西亚也正大举收获海外科技巨头的青睐。

上月早些时候，微软宣布，将在未来四年内对马来西亚投资22亿美元以支持该国的数字化转型。微软在一份声明中表示，其投资包括在马来西亚建设云和人工智能基础设施。据悉，本次将是微软在马来西亚32年以来最大的单笔投资。

另一方面，不久前，谷歌也宣布了在马来西亚的加码计划——将在马来西亚投资20亿美元，并将会把其中的部分资金用于建设其在当地的首个数据中心和云区域，从而满足日益增长的人工智能及云服务需求。同样的，基于本次金额，这笔投资也将是谷歌在马来西亚运营13年来的最大单笔投资。

值得一提的是，去年6月，Aziz曾对外表示，该国正希望吸引微软和谷歌的投资，从而进一步将马来西亚打造成数据中心枢纽。

根据当时的一份数据预测，未来五年内，马来西亚有望分阶段投产超过800兆瓦的数据中心。并且有数据称，到2025年，在价值57亿美元规模的东盟数据中心市场中，马来西亚、新加坡、印尼三国预计将占据其74%的份额。

而把目光转向人工智能领域。有数据指出，到2030年，人工智能将为东南亚GDP贡献近1万亿美元的份额。作为对比，2022年期间，东盟十国的GDP总额为近3.6万亿美元，且这一数字有望在2030年达到8万亿美元。