根据TrendForce集邦咨询最新调查，NVIDIA（英伟达）近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。

英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于2025年第二季至第三季间开始出货。至于B200和GB200，预计将在2024年第四季和2025年第一季之间陆续启动出货。

TrendForce集邦咨询指出，NVIDIA对Blackwell系列芯片的划分更细致，以分别提供符合CSP（大型云端业者）效能要求和服务器OEM性价比需求的产品，并根据供应链所能提供的量能动态调整。如B300A锁定OEM客群，预计待H200出货高峰过去，于2025年第二季起才会逐步放量。