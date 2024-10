奔驰宣布,截至 2024 年 10 月,Mercedes me Charge 网络将为客户提供来自 1,600 多家不同充电点运营商的超过 200 万个充电点,成为全球最大的充电网络之一。随着服务扩展至澳大利亚和新西兰,四大洲 32 个国家的客户将受益于这项便捷的充电服务。在欧洲,用户只需签订一份Mercedes me Charge合同即可在跨境 750,000 多个充电点充电。操作简便、费用透明、充电网络广泛——Mercedes me Charge 满足了客户对公共充电的关键要求。

在 200 万个充电点中,超过 25 万个是至少 150 kW 的大功率快速充电点。Mercedes me Charge 网络也是增长最快的充电网络之一:2024 年,平均每月新增 55,000 个充电点,比以往任何时候都多。自 2024 年初以来,大功率快速充电站的份额增长尤为强劲,增长了 55%,而功率低于 150 kW 的交流/直流充电站增长了 31%。

在德国,Mercedes me Charge 汇集了来自 800 多家运营商的约 150,000 个充电点,覆盖了该国约 98% 2 的公共充电点。该网络可轻松访问分布在全国 6,000 个地点的约 20,000 个高功率快速充电站。根据市场研究机构 UScale 的一项研究,网络覆盖率是德国电动汽车驾驶员在选择电动汽车服务提供商 (eMSP) 时最重要的因素。

Mercedes me Charge 功能包括:

–智能路线规划:电动智能导航系统可计算出一条包括充电站在内的省时路线,或引导驾驶员前往附近和目的地最近的充电点。

–轻松身份验证:在参与充电站运营商处,始终可以通过 MBUX 显示屏、梅赛德斯 – 奔驰应用程序、RFID 卡或 Plug & Charge [6]以 相同的用户友好且熟悉的方式在充电站进行身份验证。

–成本透明: 在充电前,会显示每千瓦时或每分钟的确切价格,以及达到全电动汽车最大充电水平的预估成本。

–固定充电价格: 在欧洲,拥有智能 Mercedes me Charge 资费的客户可以以具有吸引力的交流/直流固定价格充电。

–可再生能源: 在欧洲、美国和加拿大,如果没有提供来自可再生能源的电力,梅赛德斯 – 奔驰会确保将等量的来自可再生能源的电力输入电网,用于 Mercedes me Charge 的充电过程。